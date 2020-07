Is dit het release-schema van de Macs met ARM-chip?

Betrouwbare insider rekent op verkoop van 20 miljoen iMacs en MacBooks door ARM-chip.

Op de WWDC20 bevestigde Apple dat zij de Mac inderdaad gaat voorzien van de eigen ARM-chip of Silicon-chip en dat Intel langzaam uitgefaseerd gaat worden. Wij vroegen ons toen af of het wel verstandig is om nu nog een Intel-Mac te kopen. Degenen die gewacht hebben kunnen misschien opgelucht ademhalen. De eerste Macs met ARM komen eraan!

Insider lekt releaseschema Mac met ARM

De doorgaans betrouwbare insider Ming-Chi Kuo heeft vandaag een nieuw rapport gedeeld. In het rapport heeft hij, waarschijnlijk op basis van gesprekken met leveranciers, het release-schema van Mac-uitvoeringen met ARM op een rij gezet.

13.3 inch MacBook Pro met ARM nog dit jaar

De nieuwe serie processoren wordt als eerste in de MacBook Pro van 13.3 inch ingebouwd. De massaproductie wordt in het vierde kwartaal gestart, dus we kunnen deze Mac met ongeveer hetzelfde ontwerp nog dit jaar verwachten.

MacBook Air volgt snel

Na de Pro komt Apple óf in het laatste kwartaal van dit jaar óf in het eerste kwartaal van volgend jaar met een nieuwe MacBook Air. Ook deze zal men voorzien van (Silicon) ARM-chip.

Nog 2 pro-modellen in 2021

De ARM-chip maakt daarnaast in 2021 haar debuut op twee andere versies van de MacBook Pro. Zowel de 14 inch- als 16 inch schermvariant worden gebracht. De verwachting is dat men tegen het einde van het tweede of in het derde kwartaal gaat uitleveren. Hoe deze varianten eruit gaat zien wordt nog een verrassing. Er is bekend dat zij voorzien worden van LED-scherm, maar in het rapport spreekt Kuo ook van een veranderd design.

Wat gebeurt er met de iMac?

Verder verwacht men op basis van het rapport dat er dit jaar nog een update van de iMac wordt uitgebracht. Dit is dan de laatste versie met Intel-processor. De eerste generatie met ARM-chip komt dan in 2022 op de markt. Daarnaast gaat er een gerucht over een MacBook Pro met 16 inch scherm die dit jaar nog zou moeten arriveren. Het lijkt erop dat die plannen van de baan zijn, maar als dat niet zo is gaat het hoogstwaarschijnlijk opnieuw om de laatste Intel-generatie.

Wordt de ARM-chip een succes?

De geluiden over de nieuwste Apple-chip zijn positief, maar het wachten is op de eerste praktijktesten. Toch verwacht men nu al dat de verkoop zal stijgen van 16 tot 17 miljoen MacBooks in 2020 naar zo’n 20 miljoen stuks in 2021. Dit komt echter vooral door de kostenverlaging, waardoor Apple voornemens is ook de verkoopprijs te verlagen. Hierdoor trekt men een nieuw segment van de markt dat de MacBook voorheen te duur vond. Hopelijk stappen zij er dan overheen dat zij afscheid moeten nemen van Windows.

Bron: Macrumors