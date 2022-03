Arrestaties na inbraak op Netflix Lupin

Ironisch. Een serie over een meesterdief was zelf slachtoffer van een diefstal. Op de set van Lupin, de bekende Franse serie van Netflix.

Hoppa, een geheel nieuw seizoen van Lupin is momenteel in productie. We zeggen hoppa, want de Franse serie hoort tot de topshows van Netflix. De kwaliteit ligt hoog en de serie is daardoor ontzettend vermakelijk om naar te kijken. Helaas heeft er zich een paar weken geleden een nare gebeurtenis voltrokken.

Lupin, een exclusieve show van Netflix, was het slachtoffer van een overval. Dat gebeurde op 25 februari. Maar liefst 20 individuen wisten in te breken op de set van de show in Parijs. Ze wisten zo’n 300.000 euro aan spullen buit te maken. Op het moment van de inbraak was niemand op de set aanwezig. Daardoor konden de inbrekers ongestoord hun gang gaan. Het goede nieuws is dat niemand gewond is geraakt.

En er is nog meer goed nieuws te melden. Bijna een maand na de overval zijn er arrestaties uitgevoerd door de Franse autoriteiten. Van de 20 verdachten zijn er zeven opgepakt. Ze worden aangeklaagd voor het organiseren van een gewapende overval en georganiseerde misdaad. Een deel van de buit is inmiddels terecht. De politie is nog op zoek naar de rest van de gestolen spullen en de overige verdachten. (via BBC)