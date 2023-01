Aska A5 vliegende auto haalt 400 km

Steeds meer prototypes van vliegende auto’s worden nu gelanceerd. We kunnen nu echt spreken van een beginnende doorbraak van de vliegende auto. De Aska A5 vliegende auto past naadloos in dit rijtje.

Wat is de Aska A5 precies?

De Aska A5 is een elektrisch voertuig, met de grootte van een flinke SUV, waar vier mensen in kunnen zitten en dat zowel over de weg als door de lucht kan reizen. Ook kan het verticaal opstijgen en landen. Dus het voertuig is een vliegtuig, helikopter en auto in één. Op de techniekbeurs CES2023 was het prototype een van de spectaculaire aandachtstrekkers.

Ons wegennetwerk begint steeds meer vol te lopen. Dat heeft alles te maken met de beperking van twee dimensies. Je kunt wegen maar beperkt verbreden en het bouwen van bruggen en viaducten is schreeuwend duur. Dan maar de lucht in denken veel mensen. Met de vliegende auto gaat het nu ook echt lukken.

De Aska A5 kan vrijwel naadloos functioneren in het bestaande verkeer. Zo zijn bestaande parkeerplaatsen geschikt voor dit hybride voertuig, maar ook het opstijgen op een snelweg is geen probleem omdat het voertuig aan 80 m voldoende heeft om op te stijgen. Anders dan de X2 van concurrent Xpeng is dit ook echt een vliegtuigje met wielen.

Hybride brandstof

De Aska A5 heeft zowel een elektromotor als een benzinemotor. Het grote voordeel daarvan is dat het bereik veel groter is dan dat van een elektrisch voertuig. Benzine heeft namelijk een veel grotere energiedichtheid dan lithiumion batterijen. Dit verklaart waarom je maar liefst 400 km kan vliegen met het hybride voertuig.

ASKA A5 op de beurs CES 2023

Veel aandacht voor veiligheid

Eén van de breekpunten bij vliegende auto’s tot nu toe, is dat het niet de meest veilige voertuigen zijn. Juist daaraan heeft de fabrikant hard gewerkt, waardoor de Aska A5 ook op het gebied van veiligheid flink scoort. Zo is het vliegtuig uitgerust met grote vleugels, waardoor je ook bij een motorstoring een veilige landing kan maken. Met zijn zes propellers zijn er altijd genoeg om jezelf in veiligheid te brengen.

Aska A5: afwachten tot 2026

Je zult geduld tot 2026 moeten hebben voordat de Aska A5 uit wordt geleverd, want zo lang duurt het om het prototype op grote schaal te kunnen produceren. Maar je kunt nu alvast deze voorbestellen. Daarvoor kan het best wel handig zijn als je net de StaatsLoterij het gewonnen, want naar schatting zal dit hybride vliegtuig meer dan 8 ton gaan kosten.