Assassin’s Creed: Valhalla – Check hier de epische trailer

Het is officieel. Assassin’s Creed: Valhalla is de volgende in de gerenommeerde actie-RPG-franchise van Ubisoft. Check hier de epische trailer en de releaseadatum.

Gisteren onthulde Ubisoft door middel van een bijzondere livestream Assassin’s Creed: Valhalla. Vandaag dropt de ontwikkelaar/uitgever de bijbehorende, uitzonderlijk epische trailer van de game. We hebben nog geen gameplay gezien, maar wel een prachtige sfeerimpressie van de badass game.

Assassin’s Creed: Valhalla

De volgende Assassin’s Creed zal zich afspelen in de negende eeuw; de vroege middeleeuwen zagen Noormannen massaal de Britse eilanden bestormen. In Valhalla speel je als een van die Vikingen genaamd Eivor. Nadat hij verstoten is uit Scandinavië, gaat hij de zee over naar Engeland.

Het verhaal lijkt vergelijkbaar met de serie ‘Vikings’ van het History Channel. Deze gerenommeerde show zag Ragnar Lothbrok eenzelfde tocht naar Engeland maken opzoek naar rijkdom. Ook hier leveren de Engelse koningen een grote weerstand tegen de ogenschijnlijk barbaarse horde.

Wat is er nieuw?

Fans van de populaire franchise zullen genoeg krijgen waar ze van houden. Zo zullen explosieve combat, cinematische verhalenvertelling en uiteraard het iconische ‘hidden blade’ van de partij zijn. Maar naast de unieke setting komt Valhalla met nog wat nieuwe lekkernijen.

Ubisoft schrijft in een persbericht dat Assassin’s Creed Valhalla een aantal nieuwe mechanieken introduceert, “waaronder raids, het uitbouwen van een nederzetting en het opbouwen van hun macht en invloed.” Dit lijkt te passen bij de historische context. Vikingen probeerden tussen de achtste en elfde eeuw nederzettingen te vestigen in Engeland. In Valhalla zal je die nederzettingen moeten managen. In Assassin’s Creed II zat al een vergelijkbaar gameplay-element.

Onthulling en releasedatum

Gisteren kregen we een eerste preview van de setting van Assassin’s Creed: Valhalla. Door middel van een livestream werd het thema bekend gemaakt. Maar in plaats van een trailer of een saaie presentatie zagen we digitale artiest Bosslogic live de artwork voor Valhalla schilderen in Photoshop.

Assassin’s Creed: Valhalla komt in het najaar van 2020 uit voor de Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store. Tot dusver kwamen verreweg de meeste AC’s uit in oktober (met een incidenteel uitstapje naar november). Eerder Kortom, laten we hopen op een mooie Halloween met Viking-thema.

In 2018 zagen we de God of War-franchise al verhuizen naar een (fictief) Scandinavië. Het Viking-thema is kennelijk zeer populair en Ubisoft zal dat zeer waarschijnlijk doorzetten.