Dit is de gameplay leak van Assassin’s Creed Valhalla [video]

Ubisoft jaagt op gelekt half uur Assassin’s Creed Valhalla, maar zonder succes.

Ubisoft houdt op 12 juli haar event Ubisoft Forward, waarbij zij allerlei nieuwe games presenteert. Een van de games waar men erg naar uitkijkt is Assassin’s Creed Valhalla, die onder andere beschikbaar komt voor PS5 en Xbox Series X.

Assassin’s Creed Valhalla gelekt

Ubisoft had zich vast al lang verlekkerd met allerlei mooie beelden en spannende special effects. Dat was ook wel nodig, want de eerste trailer was een enorme fail. Het lijkt er nu op dat men de makers heeft willen terugpakken. Vanmorgen is er namelijk liefst een half uur echte gameplay gelekt. Hier zie je de beelden:

De eerste trailer:

Het tweede filmpje:

en de derde game-play video:

Uiteraard vindt de internetcommunity dit geweldig, maar Ubisoft is minder blij.

Ubisoft witheet, lekker belooft zichtbaarheid

Ubisoft is naar verluid witheet en doet zijn uiterste best om de beelden offline te krijgen. YouTube heeft daar inmiddels gehoor aan gegeven en andere streamers volgen wellicht. Het kan dus zomaar zijn dat ook bovenstaande filmpjes worden weggehaald of veranderen.

Degene die de filmpjes op Reddit lekte heeft er wel lol in. Hij belooft dat hij de filmpjes direct weer ergens beschikbaar maakt als Ubisoft ze weet te verwijderen. Dat kan wellicht een game op zich worden.

Kortom, geen beste tijd voor de gamefabrikant, die ookal in een seksschandaal verwikkeld is.