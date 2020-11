Aston Martin gaat met Samsung smartphones verkopen - Apparata

De Britse autofabrikant Aston Martin gaat zich nu ook bemoeien met smartphones, dat doen ze in samenwerking met Samsung.

Aston Martin is naast druk met auto’s ook met Formule 1, huizen en klaarblijkelijk smartphones. Ze zijn niet het enige automerk die een samenwerking aangaan met een fabrikant van smartphones. Zo werkt OPPO nauw samen met Lamborghini. Tevens heeft McLaren in het verleden samenwerkingen gehad met OnePlus.

Van die samenwerking tussen Aston Martin en Samsung gaan we voorlopig niks merken. De eerste smartphone die beide partijen samen uitbrengen komt namelijk in Azië op de markt. Het gaat hier om de Samsung Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition.

De Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition. Als de Galaxy Z Fold 2 je nog niet duur genoeg was, dan is deze Aston Martin nog een aardig trapje hoger. De Samsung Galaxy Z Fold 2 Racing Edition gaat in China 16.999 yuan kosten. Dat komt omgerekend neer op een heftige 2.168 euro. Ter vergelijking: de adviesprijs van een gewone Galaxy Z Fold 2 ligt in Nederland op 1.999 euro.

Naast de smartphone krijg je nog iets extra’s van Samsung en Aston Martin. De set komt met een Galaxy Watch 3 LTE, een T-shirt, pet en een hoesje voor de smartphone. (via Android Authority)