Aston Martin horloge van € 120.000,- is zeldzaam en extreem - Apparata

Extreem als in zeer gedetailleerd. Dit nieuwe Aston Martin horloge kost wat, maar dan heb je ook wat.

Of dit ook een goede investering is, dat zal de tijd leren. Die tijd kun je in elk geval rustig bekijken op je pols met dit Aston Martin horloge. Het uurwerk is een samenwerking tussen Girard-Perregaux en Aston Martin. Dit horloge luistert naar de naam Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition.

Geleverd met een mooie kalflederen band, is deze Aston Martin een echte aandachtstrekker. Het design is een knipoog naar het raceverleden van de Britse autofabrikant. Met een case van 44 millimeter heb je wel een joekel om je pols. Maar daar betaal je ook voor zullen we maar zeggen. Het horloge is namelijk in de markt gezet voor 145.000 dollar. Omgerekend is dat zo’n 120.000 euro.

De case zelfs is van titanium. Materiaal uitgekozen door Aston Martin vanwege het lichtgewicht karakter. Kijk je naar het uurwerk, dan zie je een ontzettend drukke bedoeling van allerlei mechaniek. Een ode aan de liefde voor horloges, om alles zo aan het werk te kunnen zien.

Er worden slechts 18 exemplaren gemaakt van de Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition. Het horloge is verkrijgbaar via Girard-Perregaux retailers.