Aston Martin lanceert peperdure whiskey

Lekker man. Dan denk je wel na voordat je een slokje neemt van deze Aston Martin whiskey.

Aston Martin ken je natuurlijk van de auto’s en van James Bond. Maar het Britse automerk doet er soms ook nog iets naast. In dit geval een eigen whiskey uitbrengen. Die expertise hebben ze niet in huis. Daarvoor zijn ze een samenwerking aangegaan met het gerenommeerde merk Bowmore. Het resultaat is een zeer exclusieve Aston Martin whiskey.

De naam van het goedje is Arc-52. Het is feitelijk een mix van twee 52 jaar oude whiskey’s, samengebracht tot één bourbon. Op het etiket valt te lezen dat je een smaak van fruit, vanille, tabak en stukjes citrus mag verwachten. Kijk, dat is nog eens een omschrijving!

Aston Martin whiskey

Zomaar de dop eraf draaien en een slok nemen is een weloverwogen keuze. Persoonlijk zou ik de drank bewaren en niet of nauwelijks drinken. Of het echt bewaren voor zeer speciale gelegenheden.

Waarom? Nou, Aston Martin en Bowmore maken slechts 100 flessen. Bovendien ligt de prijs op 125.000 dollar. Een slok van deze whiskey staat al gauw gelijk aan enkele honderden euro’s. Dat moet toch een apart gevoel geven. Via Bowmore kan de whiskey worden aangeschaft.