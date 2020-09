Astro Gaming presenteert headset voor PlayStation 5 en Xbox [video]

De Astro Gaming A20 (gen 2) zorgt voor een unieke geluidservaring op elke console.

Nu de nieuwe consoles in aantocht zijn zien we dat ook de accessoires je om de oren vliegen. Ook hier zie je dat veel accessoires voor óf de PlayStation 5 óf de Xbox Series X gemaakt zijn. Astro Gaming lost dit op met haar nieuwste headset, de tweede generatie Astro Gaming A20. Met dit geluid en dit design geef je gelijk een hele nieuwe dimensie aan jouw nieuwste console.

Dit is de Astro Gaming A20 (2de generatie)

De reguliere Astro Gaming A20 is al populair bij veel gamers, maar de tweede generatie lijkt een best seller te worden. Dat snap ik, want het uiterlijk is mooi en het filmpje veelbelovend. Kijk maar.

Het fijne is dat de ontwikkelaar er met een handigheidje voor zorgt dat je met één headset op iedere console (en uiteraard op de pc kunt spelen).

Astro Gaming A20 cross platform headset

Bij deze headset kun je namelijk los één of meerdere dongels kopen. De standaard headset is geschikt voor de pc en óf Xbox Series X óf PlayStation 5. Als je wil wisselen van pc naar console moet je wel de dongel verwisselen. Wanneer je een extra dongel bestelt hoeft dat niet meer. De headset maakt dan connectie met de pc of console die jij wilt. Als je nu bijvoorbeeld een PlayStation 5 koopt en daar de headset voor wilt gebruiken, maar ook een pc hebt en een Xbox Series X, dan koop je dus eenvoudig 2 extra dongels en jouw headset doet het waar en wanneer jij wilt.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe headsets zijn nu al te bestellen in de voorverkoop voor € 99,99. De benodigde dongels (USB-transmitters) zijn vanaf oktober te bestellen. De eerste krijg je bij jouw headset, iedere volgende kost dan € 19,99.

Bron en foto: Astro Gaming