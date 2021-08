ASUS ROG gaming smartphone van update voorzien

ASUS heeft de ROG phone, de gaming smartphone van het merk, van een update voorzien. Klaar voor weer een nieuw jaar.

Als jij als merk een smartphone presenteert als gaming telefoon, is het natuurlijk noodzakelijk om de beste hardware te leveren. Gamers worden immers niet vrolijk van een smartphone met achterhaalde technologie. Gelukkig begrijpt ASUS dat heel goed en daarom hebben ze de bestaande ROG smartphone serie van een update voorzien.

Het gaat hier om de 5S en de 5S Pro. Beide toestellen zijn bijvoorbeeld uitgerust met de nieuwste processor van Qualcomm. Dat is de Snapdragon 888+ 5G. Het uiterlijk van de telefoon is hetzelfde gebleven. Dus nog altijd een 6.78-inch display en een 64-megapixel camera op de achterkant met nog twee camera’s. De batterij is met een capaciteit van 6.000mAh tevens hetzelfde, al is dat al een behoorlijke capaciteit uiteraard.

Wel verder nieuw is het feit dat je tot 18 GB werkgeheugen in combinatie met 512 GB opslag kunt verwachten. Dat is meer werkgeheugen dan de meeste laptops. De vernieuwde ASUS ROG gaming smartphone zijn gelanceerd in Taiwan. De verkoop in het land gaat in 24 augustus van start. In het geval van beide smartphones ligt het prijskaartje omgerekend boven de 1.000 euro. (via Gizmochina)