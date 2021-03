Asus ROG Phone 5 komt naar Nederland en dit kost 'ie - Apparata

De Asus ROG Phone 5 komt naar Nederland, jippie. Maar wat kun je eigenlijk verwachten?

Ben jij een gamer en wil je een bijpassende smartphone dan zijn er een aantal merken die daar op inspelen. OnePlus is een bekend voorbeeld dat krachtige smartphone maakt waar gamers wel raad mee weten. Asus gaat nog een stapje verder en heeft een special submerk voor gaming smartphones. De ROG Phone 5, Phone 5 Pro en Phone 5 Ultimate zijn de nieuwste in de serie en komen ook naar Nederland.

Volgens de deftige woorden van Asus kijk je naar de meest geavanceerde gaming smartphone ter wereld. Kijk, dat is nog eens ferme taal. Wat bijvoorbeeld bijzonder is aan Pro- en Ultimate-modellen is dat de achterkant is uitgerust met een zogenaamd matrix-beeldscherm.

Specificaties

De ROG Phone 5-serie wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 888 5G socket. Verder is een verbeterde GameCool 5-koelsysteem onder de kap te vinden. Het Samsung display van de smartphone betreft een 144 Hz / 1 ms AMOLED HDR10+ beeldscherm. Voor de fijnproevers is het goed om te weten dat je te maken hebt met een touch sampling rate van 300 Hz en een lage touch latency van slechts 24.3 ms. Altijd leuk om op verjaardagen te vertellen aan je vrienden. Als we weer verjaardagen kunnen vieren tenminste. Er zit een grote batterij van 6.000mAh in de ROG Phone 5. Opladen verloopt lekker vlot met de meegeleverde 65-watt HyperCharge adapter.

Binnenkort is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de smartphones. Prijzen beginnen bij 799 euro voor de ROG Phone 5 en lopen op tot en met 1299 euro voor de duurste uitvoering van de Phone 5 Ultimate.