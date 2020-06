Asus Zenbook Pro Duo review – gamen én werk voor 3.000 euro

De Asus Zenbook Pro Duo combineert twee schermen met één laptop. Hoe werkt dat in de praktijk?

Hold my Touch Bar. Asus gaat met de Zenbook Pro Duo nog een stuk verder dan bijvoorbeeld Apple doet met een tweede scherm. Waar de concurrenten vaak een klein schermpje hebben, heeft Asus een vrij groot tweede scherm op deze laptop. We zochten uit hoe fijn het is om zo’n scherm te hebben. En nog belangrijker: is dit een waardige vervanger van een externe monitor?

Asus Zenbook Pro Duo specificaties

We beginnen met de specificaties. Ons test exemplaar kwam met een Intel Core i7-9750H/BGA processor, 16 GB DDR4 werkgeheugen, een 512 GB PCIE G3X2 SSD en een Nvidia GeForce RTX 2060 videokaart. Op papier een krachtige machine waar je prima mee uit de voeten moet kunnen komen. De laptop heeft een 15.6-inch OLED UHD primair scherm en een 12.6-inch tweede scherm met een resolutie van 3840 x 1100. Een volwaardig tweede display dus, waar je echt wat mee kunt. Bovendien zijn beide schermen aanraakgevoelig.

De laptop kost 2.999 euro. Voor dat bedrag wil je ook topkwaliteit, daar betaal je immers voor. Aan ons de taak om uit te vogelen of je met deze Asus Zenbook Pro Duo een goede aankoop doet. Ook niet onbelangrijk: voor wie is deze laptop nu eigenlijk?

Dagelijks gebruik

Ik heb deze laptop enkele weken in gebruik kunnen nemen. Zo kon ik de laptop rustig ontdekken. In de eerste week was ik vooral gecharmeerd van de technologie. Lekker, die twee schermen. Ook dat ze allebei touchscreen zijn is een groot pluspunt. Onder andere surfen op het web werkt vlot. Je tikt op de adresbalk met je vinger en typt vervolgens de website in. Scrollen is een feestje met zo’n aanraakscherm. Het tweede scherm werkt vloeiend samen met het eerste scherm. Door programma’s naar beneden te slepen komen ze in beeld op het tweede scherm. Een nadeel van de aanraakschermen is natuurlijk wel dat je binnen no-time te maken hebt met vingerafdrukken. Alleen aanraken met schone vingers voorkomt een hoop poetswerk.

Na de wittebroodsweken, zoals ik het maar even noem, ga je de laptop echt ontdekken. Ik schrijf artikelen (je verwacht het niet) en heb niet altijd het tweede scherm nodig. In mijn toepassing is het concept van de Asus Zenbook Pro Duo wat dat betreft geen noodzaak. Ik kan me echter voorstellen dat artiesten of videobewerkers er wel baat bij hebben. Mede door de prijs richt Asus zich dan ook professioneel gebruik. Als doorsnee consument gebruik je het weinig. Natuurlijk is het lekker om Spotify op zo’n tweede scherm te bedienen, maar YouTube filmpjes kijken is geen pretje. Het scherm zit beneden voor je neus. Je kijkt daardoor naar beneden. Niet aan te raden als een gezonde zithouding natuurlijk.

Als je normaal gesproken een los scherm aansluit kun je dat met deze laptop achterwege laten. Het tweede display is groot genoeg om belangrijke informatie goed af te kunnen lezen. Een nadeel is dat je als het ware altijd een tweede scherm meezeult. Dat wil zeggen, de Asus Zenbook Pro is geen lichtgewicht. Met een gewicht van 2.5 kg voel je de laptop goed in je rugtas. Als je elke dag naar het werk fietst is dat zeker iets om rekening mee te houden. Zeker als je nog andere zaken meeneemt in een rugtas. De kilo’s nemen dan snel toe. Ik vind gewicht een belangrijke factor bij een laptop en voor mij is dit een groot minpunt van deze Asus. Ook op schoot is het een grote unit.

Met de komst van zo’n tweede display is de manier van gebruiken heel anders. Het toetsenbord komt meer naar je toe. Het trackpad is aan de rechterkant verwerkt van het toetsenbord. Dit vergt enige gewenning. Wat je mist is een gedeelte waar je polsen kunnen rusten tijdens het typen. Dat heb je nu niet door de aanwezigheid van het tweede display. Waar het toetsenbord eindigt, eindigt ook de laptop. Je zult dus zelf moeten uitvogelen wat een comfortabel rustpunt is. Als je deze laptop overweegt is dit echt een belangrijk punt om te testen. Dit kan mogelijk een dealbreaker zijn. Zeker als je gewend bent dat je polsen kunnen rusten op de behuizing van de laptop.

Het leuke van de Asus Zenbook Pro Duo is dat zijn krachtige hardware de laptop meerdere gezichten geeft. Gamen is ontzettend fijn op deze laptop. Je hebt een prachtig 4k scherm om naar te kijken en het is groot genoeg. Dankzij de goede processor en sterke videokaart kun je de grote games eenvoudig op de allerhoogste instellingen spelen. Zoals altijd met laptops is het wel zo dat het apparaat warm kan worden. Zet dus niet je drinken naast de laptop, want aan beide kanten stoot het apparaat een behoorlijke warmte uit als je gaat gamen. Tenzij je koffie of thee hebt, want zo blijven dit soort dranken wel langer warm.

Conclusie

De Asus Zenbook Pro Duo is een echte alles-in-een-laptop. Je kunt er niet alleen uitstekend op werken, maar ook op het gebied van games valt er niets te klagen. Dat concept brengt wel met zich mee dat de laptop wat aan de zwaardere kant is. Deze Windows 10 laptop is een goede aankoop als je veel gebruik maakt van twee schermen, een fanatieke gamer bent én graag films en series op een mooi scherm ziet. Want dan haal je echt het maximale uit deze 2.999 euro kostende Asus Zenbook Pro Duo. Tik je op dit vlak niet alle boxen aan, dan kun je voor veel minder geld ook een goede laptop scoren.

Pluspunten

Twee schermen, beiden touchscreen

Krachtige hardware maakt de laptop multifunctioneel

Windows 10 werkt goed met je muis én met aanrakingen

Minpunten