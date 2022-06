Atari 50 jaar: ervaar halve eeuw gamehistorie

Atari bestaat deze week 50 jaar en dat vieren ze met een meer dan 90 games grote historische gamecollectie!

We wisten het eerder deze week al te melden, Atari is 50 jaar jong. Tijd voor een bijzonder feestje. Atari lanceert Atari 50: The Anniversary Celebration. Niet zomaar een bundeltje games om terug te verlangen naar het begin van de videogame-industrie. Nee, de lat lag een stuk hoger. Atari sloeg de handen ineen met de retro-game-experts van Digital Eclipse voor een bijzondere uitgave van een halve eeuw Atari.

Virtueel museum

De jubileumcollectie is een soort virtueel interactief gamemuseum geworden die vijf decennia Atari gamegeschiedenis bevat. De bundel is meer dan 90 games groot van consoles zoals de 2600, Jaguar en Lynx. Naast de klassieke games zijn er ook 6 nieuwe “inspired by the classics” spellen in de bundel te vinden. Net als archieffoto’s, afbeeldingen en zelfs interviews.

Klassiekers op je moderne console

De games zijn voor het eerst op moderne consoles te spelen. De gamecollectie komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Atari VCS en pc. Daar komen ook de jongens van Digital Eclipse om de hoek kijken. Atari CEO Wade Rosen zegt tegenover tijdschrift gameinformer dat je voor remasteren of heruitvinden van de klassieke games niet anders kan uitkomen dan bij Digital Eclipse.

Digital Eclipse baas Mike Mika is weet alles als het gaat om Atari-geschiedenis en gamegeschiedenis in het algemeen (…) ze bieden een echt innovatieve manier om de games en de geschiedenis er omheen te ervaren. Voor zoiets groots als dit jubileum was het de enige studio waarvan wij dachten dat ze alle verwachtingen waar konden maken.’

Sorteren

Als de keuze in games reuze is, is de uitdaging om je weg te vinden in het enorme aanbod van de bundel. Daar hebben ze ook aan gedacht door sorteeropties in te bouwen. Je hebt de mogelijkheid om bij een game meteen te gaan spelen of om te kiezen om meer over de geschiedenis van de game te weten te komen.

De zes nieuwe games zijn een eerbetoon of een doorontwikkelingen van klassiekers uit het Atari verleden. Zo is er een vierde hoofdstuk voor Swordquest gemaakt en een 3D versie van Haunted House. Een ander voorbeeld is Neo Breakout, een soort combinatie van Breakout en Pong. Leuk is ook Yars’ Revenge Reimagined. De best verkochte first-party Atari 2600 game heeft moderne graphics gekregen en tijdens het spelen kun je met één druk op de knop wisselen tussen de originele en moderne graphics.

Canon van de Atari games

Niet alle meer dan 90 games zijn natuurlijk toppers, maar het is wel een mooi overzicht uit vervlogen tijden. En belangrijkste, je kunt ze allemaal spelen op je moderne console of PC. In Amerika wordt een prijs van 40 dollar genoemd en Atari 50: The Anniversary Celebration komt nog dit jaar uit.