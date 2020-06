Au, Mark Zuckerberg heeft 7 miljard redenen voor slecht weekend

Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg verliest zeven miljard in één dag!

Hopelijk geniet je van een lekker weekend terwijl je dit artikel leest. De kans dat Mark Zuckerberg dit stuk met Google Translate tot zich neemt is niet al te groot, maar de kans dat hij een lekker weekend heeft ook niet.

Mark Zuckerberg’s Facebook onder vuur

Zuckerberg is oprichter en grootaandeelhouder van Facebook. Facebook bezit op haar beurt weer de social media services WhatsApp en Instagram. Deze diensten liggen al langer onder vuur, onder meer vanwege de discriminerende en racistische commentaren die voorbij komen. Met content moderators probeert men die ellende in te dammen, maar dat lukt nog niet erg.

Hierop hebben diverse actiegroepen de hashtag #StopHateforProfit gelanceerd. Hiermee roepen ze grote bedrijven op om advertenties op social media te staken tot het beleid wordt aangepast. Multinationals blijken hier steeds vaker gehoor aan te geven. Zij stoppen hun campagnes in de maand juli en soms zelfs langer. Zo heeft Unilever alle campagnes tot het einde van het jaar terug getrokken.

Mark Zuckerberg verliest ruim 7 miljard dollar

Vrijdag kwam daar de mededeling van Coca Cola bij. Ook dit concern stopt met adverteren in juli en neemt die tijd om haar beleid voor de maanden daarna te bepalen. Klaarblijkelijk was dit de bekende druppel voor investeerders. Zij lieten na het nieuws namelijk massaal het aandeel Facebook vallen. Hierdoor kelderden de prijzen. Aangezien Zuckerberg grootaandeelhouder is voelt hij dat in zijn portemonnee. Hij verloor vrijdag in 1 dag liefst 7,21 miljard dollar.

Komt de it-baas hierdoor in financiële problemen?

Leuk nieuws is het niet, maar we hoeven nog geen crowdfunding te starten voor Mark Zuckerberg. Voor de klap werd zijn vermogen namelijk op ruim $ 86 miljard dollar geschat. Bovendien is die 7 miljard alleen een verlies ‘op papier’. Zolang hij zijn aandelen niet verkoopt kan hij rustig wachten op een koersstijging. Wellicht heeft zijn hond een oplossing om de dalende koersen te keren? Hij was immers al eerder zakelijk succesvol.

Bron: Businessinsider

Foto: Anthony Quintano via Flickr