Audemars Piguet viert jubileum met prijzige verzamelhorloges

Audemars Piguet

Horlogemaker Audemars Piguet komt met nieuwe prijzige verzamelhorloges om een jubileum te vieren.

Afgelopen week werden de langverwachte speciale horloges van Jubilee Royal Oak gelanceerd. En volgens de kenners maken ze maken de verwachtingen waar. Het is een beetje een trend te noemen in de horlogewereld om jubileumedities te maken. En niet zo weinig ook. Bijna elk merk heeft wel meerdere van dit soort horloges de afgelopen jaren op de markt gebracht.

Audemars Piguet verzamelhorloges

Audemars Piguet’s viering van het 50-jarig jubileum van de Royal Oak is anders. De Royal Oak is een van de drie meest gewilde horloges ter wereld. Naast de Rolex Daytona en de Patek Philippe Nautilus. Deze laatste is net als de Royal Oak ontworpen door de maestro van alle horlogeontwerpers, Gerald Genta). Audemars Piguet’s kijk op de Jubilee-editie is een reeks nieuwe modellen die na 2022 in de permanente collectie zullen blijven, alleen gedifferentieerd door de herdenkingsrotoren voor het 50-jarig jubileum van dit jaar te verwisselen voor reguliere.

Audemars Piguet

De horloges krijgen allemaal een update. De Royal Oak Ref. 15202 “Jumbo” Extra-Thin krijgt de grootste update. Met een nieuw uurwerk, het automatische kaliber 7121, met uur, minuut en datum. Het is nieuw uitgerust met een snelle datumcorrector en een langere gangreserve (55 uur). Het assortiment met vier modellen is verkrijgbaar in staal, platina, 18k roze goud of 18k geel goud.

Bovendien is het uurwerk in het Jumbo Extra Thin Opengewerkte model, Ref 16204, kaliber 7124 nieuw. Het wordt geleverd in staal ($ 90.400) of 18k roze goud (prijs op aanvraag). Doordat er ‘prijs op aanvraag’ staat weet je het al. Die is knetterduur. Voor de andere varianten ga je naar de website van de horlogemaker. Neem wel een vette bankrekening mee.