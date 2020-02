Audi kondigt project aan met Ericsson

5G speelt een hoofdrol in deze nieuwe samenwerking tussen Audi en Ericsson.





Audi is een nieuw pilotproject opgestart in samenwerking met het Zweedse Ericsson. Het project draait om een automatiseringstoepassing die gebruik maakt van 5G-techniek.

Volgens Audi brengt 5G in de autoproductie veel mogelijkheden met zich mee. Denk aan naadloze communicatie in realtime. 5G is zo snel dat het de betrouwbaarheid ten goede komt. De techniek kan hogere gebruiksniveaus aan. Op deze manier kun je via 5G meerdere sensoren, machines en apparaten aansturen zonder dat er sprake is van enige vertraging.

De Duitse autobouwer en Ericsson zetten een industriële robot aan het werk die een airbagmodule bouwt in een Audi. De ruimte waarin de robot zich bevindt, wordt bewaakt door veiligheidssensoren. Zodra een menselijke hand door het lichtscherm breekt, stopt de robot automatisch. Dankzij de razendsnelle 5G verbinding is er sprake van een vertraging van slechts een milliseconde.