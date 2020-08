Met de Audio Orchestrator maak je zo een surround audiosysteem

Audio Orchestrator kost niets en brengt veel mogelijkheden voor de toekomst.

Als je van geluid houdt is een surround audiosysteem het overwegen waard. Zulke systemen worden goedkoper, maar blijven geld kosten en dat hoeft niet. De Britse omroep BBC heeft nu een oplossing ontwikkeld. Met de Audio Orchestrator maak je binnen een minuut en zonder kosten jouw eigen audiosysteem.

BBC: als het een speaker heeft is het een surround systeem

De Britse omroep BBC ziet haar kijkers in hoog tempo voor de tv vandaan verdwijnen. Ze kijken via andere apparatuur of naar andere (streaming)diensten. Om in deze tijd rendabel te blijven heeft men een researchafdeling die regelmatig interessante zaken maakt. Een van de laatste nieuwtjes is de Audio Orchestrator. Met deze vinding maak je van allerlei apparatuur met speaker (zoals een smartphone of iPod) binnen een minuut jouw eigen surround audio-systeem. De web-app is gratis te testen.

Hoe werkt Audio Orchestrator?

De werking van dit systeem is eenvoudig. Je gaat naar deze website en drukt op de rechter bovenhoek op de optie ‘try it’. Daarna verschijnt er een QR-code en kun je via de groene button bovenin kiezen voor ‘add device’. Vervolgens kun je de apparaten toevoegen die jij wilt. In een klein minuutje is alles klaar en kan je in volledig surround geluid de proefaflevering van ‘Decameron Nights’ horen.

Kan ik ook iets anders luisteren?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om te luisteren naar willekeurige muziek of andere opnames via de Audio Orchestrator omdat men nog aan het testen is. De bedoeling is dat de toepassing later geluiden en klanten gaat toewijzen aan specifieke boxen. Daarmee doet de Audio Orchhestrator, dat je kan vertalen als ‘geluidsdirigent’ haar naam dan eer aan. BBC erg enthousiast over de mogelijkheden.

Bron: Gizmodo

Foto: BBC