Autel Robotics EVO Nano+, professionele drone zonder dronebrevet

Als je zonder allerlei examens af te leggen toch mooie dronebeelden wil maken, is de Autel Robotics EVO Nano+ wat je zoekt.

Geen dronebrevet nodig

Volgens de Europese regelgeving moet je voor elke drone van 250 gram en meer, een dronebrevet hebben behaald. Dat Is voor veel droneliefhebbers een grote hinderpaal. Vandaar dat, speciaal voor deze groep, fabrikant Autel Robotics EVO Nano+ op de markt heeft gebracht. En het moet gezegd, dat is ze aardig gelukt. Want er is weinig om nog extra te wensen aan de nieuwste, compacte telg uit hun assortiment. Wel moet je voor deze drone een exploitantnummer aanvragen, omdat de drone is uitgerust met een camera en bepaald geen speelgoeddrone is.

Waarschijnlijk beste drone < 250 g

Vooral voor beginners is daarom de EVO Nano+ van Autel Robotics aantrekkelijk, hoewel ook professionals blij zullen zijn met de uitstekende kwaliteit van de camerabeelden en het gemak waarmee deze lichte, compacte drone meegenomen kan worden. Met uitstekende obstakel-ontwijkingsensoren, een grote 1/1,28 inch sensor waarmee deze drone zelfs onder lage lichtinval 48 megapixel foto’s kan maken en 4K video kan filmen, leent deze drone zich ook uitstekend voor meer professionele toepassingen.

Autel Robotics EVO Nano+, 10 km bereik

Met een respectabele 28 minuten batterijtijd, met de premiumbundels zelfs 84 minuten, heb je een goede kans om het maximale bereik van 10 km van de zender te bereiken. Hierbij gebruikt het apparaat de Autel Skylink technologie. Voor de sensoren die obstakels ontwijken gebruikt het apparaat licht, waardoor in de nacht het ontwijkingsysteem niet werkt.

Kortom, met deze drone slaagt Autel er in om het de grote concurrent DJI flink lastig te maken. Wat betreft kwaliteit overtreft de fabrikant de concurrent op enkele punten. Wel is de prijs, met een adviesprijs rond de € 1000, aan de pittige kant en ook fors hoger dan die van het concurrerende model van DJI, de Mini 3 Pro, waar deze fabrikant rond de € 750 voor vraagt.