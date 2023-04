Auto-GPT geeft ChatGPT superkrachten

ChatGPT is beperkt door het ontbreken van een geheugen. Met Auto-GPT is dat geheugen in te bouwen, waardoor de chatbot plotseling veel meer kan.

Wat is Auto-GPT, hoe werkt het?

AutoGPT is zelf geen AI. Je kan dit programma het beste zien als een hulpmiddel om te communiceren met ChatGPT. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft namelijk een programmatische interface, een API, ontwikkeld waarmee computerprogramma’s, zoals Auto-GPT, kunnen communiceren met GPT-3.5 en GPT-4 via internet.

Er zit verder geen intelligentie achter AutoGPT. Het is slechts een hulpmiddel om de intelligentie van GPT te kunnen gebruiken om zichzelf aan het werk te zetten. Waarschijnlijk is een slimme vorm van werkgeheugen, de beste manier om dit programma te beschrijven. In principe kan je als mens ook ingewikkelder taken laten plannen en uitvoeren door ChatGPT. AutoGPT neemt dit over en vervult taken in twee stappen. Ten eerste vraagt AutoGPT om een stap voor stap planning te maken van een opdracht, ‘prompt’ van de gebruiker. Deze planning voert AutoGPT stap voor stap uit, in de vorm van de door ChatGPT verzonnen deelopdrachten.

AI laten communiceren met internet

Een zeer krachtige aanvullende functie is de mogelijkheid om informatie van het internet te halen en ook te verzenden. Dit is tegelijkertijd een functie die sommigen zorgen baart. Want als een superslimme, zelfbewuste AI eenmaal toegang heeft tot internet kan deze allerlei onheil aanrichten. GPT-4 is, waarschijnlijk, nog niet zo slim maar zit wel dicht bij dit niveau. Reden voor AI-kenners om te pleiten voor een tijdelijke stop op verdere doorontwikkeling, tot we een antwoord hebben op de vraag, hoe we hier op een veilige manier verder mee kunnen.

Wat kan je met Auto-GPT?

Op dit moment is een grote beperking van ChatGPT, dat de AI niet in staat is om een langere context te onthouden. Dit is waarschijnlijk bewust zo ingesteld door de makers, om zo te voorkomen dat de Ai onvoorspelbaar gedrag begint te vertonen. Auto-GPT maakt dit wel mogelijk, waardoor er interessante dingen kunnen gebeuren. Enkele experimenten zie je in het filmpje hieronder.

Zelf experimenteren met Auto-GPT

Om Auto-GPT te kunnen gebruiken moet je een API key aanvragen van OpenAi. Dit kan je door je in te schrijven als ontwikkelaar. Hiervoor moet je een creditcard hebben. De eerste maanden kan je experimenteren met ongeveer twintig euro aan gratis tegoed. Auto-GPT is geschreven in de programmeertaal Python. Het installeren is vrij lastig voor een niet-programmeur, maar goed te doen als je stap voor stap de aanwijzingen volgt. Je roept het programma aan via een command line venster (cmd).

Verwacht dus geen fancy grafische interface. Wel gaat de AI voor je aan het werk en dat levert interessante resultaten op.