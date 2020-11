Auto's? BMW heeft nu ook een wingsuit! [video] - Apparata

Wist je dat BMW naast auto’s, blijkbaar ook druk is in de wingsuit business? Ja echt! Kijk maar naar deze video

Natuurlijk heeft BMW niet op eigen initiatief een wingsuit ontworpen. De Duitse autofabrikant is met het BMW i merk, Designworks en met Peter Salzmann een partnerschap aangegaan. BMW i is het elektrische merk van BMW, met modellen als de i3 en de i8. De uitdaging was een razendsnel wingsuit ontwerpen. Voor BMW lag de focus op elektrificatie.

Het resultaat is de Electrified Wingsuit by BMW i. In de voorzijde van de wingsuit zijn elektromotoren geïntegreerd. Peter Salzmann is in staat om een snelheid van maar liefst 300 km/u te behalen. Voor de stunt met BMW sprong Salzmann uit een helikopter op een hoogte van 3 kilometer. Vervolgens ging de stuntman lekker vliegen met zijn rete gave elektrische wingsuit.

De stunt vond plaats in de Oostenrijkse Alpen. Want wat is er mooier dan vliegen tussen reusachtige bergen met zo’n wingsuit? Dat is overigens een retorische vraag. Ik heb werkelijk geen flauw idee hoe dat voelt. In de video moet uiteraard ook nog wat reclame voor BMW worden verwerkt. Zo speelt de onlangs gelanceerde volledig elektrische iX3 een rol in het filmpje. Check de video hieronder om Peter Salzmann in actie te zien.