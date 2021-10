Autosleutel kan thuisblijven als je een Samsung Galaxy hebt

De Samsung Galaxy smartphone vervangt je ouderwetse autosleutel. Scheelt weer ruimte in je broekzak!

Portemonnee, al die pasjes, sleutels. Je smartphone neemt steeds meer zaken over, waardoor je meer dingen thuis kunt laten. Zo ook de de autosleutel. Diverse autofabrikanten, zoals Tesla en BMW, maken het al mogelijk. Nu komt er officiële ondersteuning vanuit Samsung. Het eerste land waar dit mogelijk zal zijn is thuisland Zuid-Korea.

Samsung Galaxy als autosleutel

Samsung ondersteunt daarmee de ultra wideband (UWB) en NFC-toepassing van de Galaxy smartphone om de autosleutel te kunnen vervangen. De volgende stap is dat de auto deze mogelijkheid heeft natuurlijk. In dit geval is de nieuwe Genesis GV60 de eerste auto die deze mogelijkheid heeft.

De eerste smartphones van Samsung die met deze technologie aan de slag kunnen zijn de Galaxy S21 Plus, S21 Ultra, Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 en Galazy Z Fold 3. Het is niet alleen mogelijk om de auto te ontgrendelen, maar ook om deze te starten. De smartphone vervangt de traditionele autosleutel volledig.

Het nadeel is natuurlijk dat een dief niet je smartphone moet stelen. Niet alleen heeft deze dan toegang tot je telefoon, maar dus ook tot je auto. Dat alles in één werkt bijzonder handig, echter zullen boeven daar hetzelfde over denken.