Auw: Bored Ape NFT verkocht voor $ 3.000 in plaats van $ 300.000

Een verschrikkelijk dure fout. Iemand verkocht een Bored Ape NFT niet voor 300.000 dollar, maar voor 3.000 dollar. Een fout die niet meer teruggedraaid kan worden.

Een foutje kan iedereen overkomen. Maar met een banktransactie is het nog soms mogelijk om je geld terug te krijgen dankzij een bankgarantie. Je hebt echter geen enkele vorm van garantie als je handelt in NFT’s. Dat zal de eigenaar van een Bored Ape NFT ook beseffen. Hij verloor door een simpele fout enkele tonnen.

De handel in NFT’s is springlevend. Vaak worden zeldzame NFT’s aangekocht en binnen een paar uur, dagen of weken weer doorverkocht voor een nog hoger bedrag. Een bezitter van een zogenaamde Bored Ape NFT dacht ook even lekker te kunnen cashen. Deze persoon wilde de NFT voor 75 ethereum te koop aanbieden. Door een fout stond er 0,75 ether voor de transactie. De NFT-eigenaar had het te laat door. Binnen no time werd het item aangekocht voor omgerekend 3.000 dollar in plaats van 300.000 dollar.

Er zijn speciale bots die klaarstaan om van dit soort fouten te profiteren. Als een normaal gesproken prijzige NFT voor een spotprijs wordt aangeboden duiken deze aankoop bots erbovenop. Dat gaat zo snel dat de verkoper niet de kans krijgt de transactie te annuleren als de NFT eenmaal te koop staat. Door deze fout heeft de NFT-bezitter er zelfs 250.000 dollar op verloren. Spijtig. (via CNET)