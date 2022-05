Auw, de crypto-economie is 50 procent gedaald

De digitale munten hebben het zwaar nu de crypto-economie met 50 procent gedaald is sinds de ‘all- time highs’.

Het is en blijft een volatiele markt die crypto’s. De crypto-economie is de afgelopen vijf weken aanzienlijk in waarde gedaald. Namelijk met 23,28% van $ 2,19 biljoen naar de huidige $ 1,68 biljoen. Bovendien zijn zowel Bitcoin als Ethereum erg dicht bij het zinken van 50% onder de all-time highs die zes maanden geleden werden geregistreerd.

Crypto-economie is hard gedaald

Digitale valutamarkten stonden de afgelopen weken in het rood, aangezien een groot aantal crypto-activa aanzienlijke procentuele verliezen hebben geleden. De afgelopen 24 uur is de crypto-economie 3,6% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Miljarden dollars verlaten momenteel de crypto-economie.

Momenteel bevindt Bitcoin zich onder de $31K en sinds het hoogste punt ooit ($69K) op 10 november 2021 heeft BTC 49,6% verloren. Op het moment van schrijven is de marktwaarde van BTC ongeveer $ 662 miljard, wat overeenkomt met 39,4% van de crypto-economie van $ 1,68 biljoen.

Winnaars en verliezers

Ook die andere belangrijke munt Ethereum daalt hard door. Sinds vorige maand is de munt 20% kwijt. Momenteel wisselt Ethereum van hand voor prijzen van iets minder dan $ 2.300 en heeft het vandaag $ 17,7 miljard aan wereldwijde transacties.

Toch is er nog geld te verdienen met de munten. Vier verschillende crypto-activa hebben de afgelopen zeven dagen dubbele cijfers behaald. Algorand (ALGO) is met 33,2% gestegen, Tron ​​(TRX) is met 32,8% gestegen, Curve (CRV) is met 20,9% gestegen en Helium (HNT) is met 13,8% gestegen. Apecoin (APE) leed de grootste verliezen van de week en verloor 39,7%, en Cronos (CRO) verloor de afgelopen week 24,8% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.