Avatar: The Way of Water review

Eindelijk komt er een opvolger in de Avatar reeks. Avatar: The Way of Water pakt de draad op van de voorganger. Zowel critici als publiek zijn er erg te spreken.

Opvolger voor de eerste Avatar film

De Avatarreeks speelt zich af op de oerwoudplaneet Pandora, waar een zeer gewild mineraal, unobtainium, wordt gewonnen door grote corporaties die letterlijk over lijken gaan om een hand te kunnen leggen op de rijke unobtainium-aders op Pandora. Avatar: The Way of Water speelt zich zo’n 15 jaar na het einde van de eerste Avatar film af op Pandora.

De aardse rebel Jake Sully, nu gevangen in zijn Na’vi lichaam, heeft met zijn Na’vi geliefde Neytiri ondertussen kinderen gekregen. Het bestaan in de clan is nu voorbij door een aantal dramatische gebeurtenissen, en ze moeten op de vlucht, naar een andere Na’vi clan die op een ver eiland verblijft.

Avatar: The Way of Water, redelijke storyline, zeer goede special effects

Hoewel het plot niet uitzonderlijk origineel is, wordt het meer dan goed gemaakt door de uitstekende special FX en spectaculaire onderwaterscènes. Ook de karakterontwikkeling van de hoofdpersonen kon de lof van veel critici wegdragen.

Het bioscooppubliek is zelfs nog enthousiaster over de film. Van het budget van tussen de 350 – 400 miljoen dollar, is nu al de helft binnengekomen als recette.

Waarnemers binnen de filmindustrie vragen zich wel af of het zal lukken om dit enorme budget terug te verdienen, maar tot nu toe zijn de voortekenen veelbelovend. Het is wat dat betreft een ouderwets goede film, waar je als publiek gewoon lekker ongegeneerd van kan genieten.

En met scores door critici en publiek van 78% respectievelijk 94% op Rotten Tomatoes, is dit een goede kerstfilm die ook prima geschikt is als familiefilm.

Trailer met spectaculaire beelden

Je kan merken dat het team dat deze film heeft gemaakt, in die 13 jaar niet stil heeft gezeten. Een voorproefje van wat je kan verwachten als je deze film in de bioscoop bezoekt, vind je in de trailer die is gereleased door de filmmakers.