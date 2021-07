AZ gelooft in Bitcoin: laat sponsordeal in crypto uitbetalen! - Apparata

Afbeelding via AZ

De voetbalclub AZ gelooft wel in Bitcoin, is een sponsordeal aangegaan en laat zich uitbetalen in crypto’s.

Sponsordeals in de voetballerij zijn gemeengoed. Maar de deal die de profvoetbalcub AZ heeft gedaan is wel opmerkelijk. Ze zijn een exclusieve samenwerking aangegaan met het cryptocurrency-uitwisselingsplatform Bitcoin Meester. Op zich is dat nog geeneens zo vreemd, maar een deel van het sponsorbedrag wordt betaald in Bitcoin.

AZ gelooft in Bitcoin

De voetbalclub laat de crypto’s tijdens de samenwerking op haar balans staan. De club is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse voetbalclub te zijn die dit doet. Niet de samenwerking met een crypto- bedrijf, want dat doen Feijenoord, Sparta en Ajax ook al. Maar hier wordt gedoeld op het digitaal uitbetalen en dat niet opnemen.

De twee bedrijven zijn een overeenkomst aangegaan die minimaal drie jaar duurt. Ze zijn dus tot 2024 aan elkaar gekoppeld. Voor Bitcoin Meester staat het ‘centraal dat dit de verdere marketing van crypto in de voetbalwereld is.” Bitcoin Meester is een crypto-uitwisselingsdienstverlener geregistreerd bij De Nederlandsche Bank. Met het platform kunnen gebruikers meer dan 200 verschillende cryptocurrencies kopen, verkopen en opslaan.

Crypto’s en voetbal

Hebben niet echt veel met elkaar te maken, maar dat hoeft ook niet. De commercieel directeur van AZ is Michael Koster en zei over de deal: ‘De markt voor cryptocurrency is booming, met een exponentiële groei van gebruikers in de afgelopen jaren. Dat is aantrekkelijk, maar juist in een nieuwe markt is een richting belangrijk.’ De richting is blijkbaar voetbal en de sponsoring daarin.