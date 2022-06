Baas bouwt ruimteschip-gamekamer voor €28.000

Afbeelding via Bankii / YouTube

Dit is geen foto vanuit het ISS, maar een custom gamekamer gemodelleerd naar een Star Citizen-ruimteschip. Wil je dit ook? Kost je al snel bijna €30.000!

Sommige gamers zijn al blij als ze een twee monitor of een coole ledstrip in hun gamekamer kunnen zetten. Voor YouTuber Bankii bleef het daarentegen niet bij enkele upgrades. Voor een letterlijk jaarsalaris bouwde hij de mancave der mancaves; een gamekamer gemodelleerd naar een ruimteschip uit Star Citizen. Kortom, mogen wij een keer langskomen please?

Is het een gamekamer of een ruimteschip?

De gamekamer van Bankii is gebaseerd op het fictieve ruimteschip Crusader Hercules uit de ruimtesimulatorgame Star Citizen. Hij bouwde de ruimte zo, dat het enige uitzicht een gesimuleerde ruimte is door de drie enorme 65-inch TV’s. Maar daar houdt het niet op.

De ruimteschip-gamekamer heeft een klein keukentje compleet met een snackcompartiment, een airfryer, magnetron en een heetwatermachine voor ruimte-ramen. Aan de andere kant van de ‘kabine’ zijn meerdere extra computers te vinden want kennelijk had hij geld over.

Maar de hoofdrolspeler is natuurlijk de cockpit zelf. Het daadwerkelijke gamen doet Bankii op drie enorme TV’s, terwijl een 49-inch curved display het dashboard van een ruimteschip simuleert. Dan heb je nog de professionele HOTAS-vliegtuigbediening, sfeervolle ledverlichting en natuurlijk een hypermoderne watergekoelde PC van ruim 6000 euro.

Check hieronder wat de absolute eindbaas betaalde voor zijn gamekamer gemodelleerd naar een ruimteschip:

Interieur ruimteschip: €10.900

Automatische deuren: €1.600

Keukentje en keukenapparaten: €1.300

3 x 65-inch TV’s: €4.100

49-inch Samsung CJ890 curved display: €800

Flight controls/stuurwiel: €1.800

LED-verlichting: €800

Watergekoelde PC met RTX 3090: €6.200

Bron: PC Gamer