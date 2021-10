Baby Doge Coin en Dogelon Mars gaan als een raket omhoog!

Dogelon Mars

Terwijl andere op meme gebaseerde munten terrein verliezen, gaan Baby Doge Coin en Dogelon Mars omhoog.

Shiba Inu deed het de afgelopen maand ook wel goed. Maar Baby Doge Coin, het op twee na grootste op meme gebaseerde crypto-activum in termen van marktkapitalisatie, heeft het voortouw genomen in termen van marktprestaties. Opmerkelijk genoeg zien we ook een andere, meer onbekende munt, stijgen. Dit is de Dogelon Mars en is de afgelopen week met 286% gestegen. Bovendien steeg de prijs van de babydoge-munt de afgelopen zeven dagen met 40% in waarde.

Dogelon Mars en Baby Doge Coin omhoog in waarde

Bitcoin gaat als een malle, een aantal andere crypto-activa volgen de stijging van de leidende digitale valuta. De originele en populaire op meme gebaseerde crypto-asset Dogecoin is de afgelopen week met 6,4% in waarde gestegen, maar twee andere meme-crypto’s zijn de laatste tijd omhooggeschoten.

Wat betreft de op meme gebaseerde crypto-activa, in termen van marktkapitalisatie, hebben twee unieke tokens enorme winsten geboekt. De eerste grootste beweger wat betreft meme-valuta’s is Dogelon Mars, die de afgelopen paar dagen met 73,6% is gestegen. Uit wekelijkse statistieken zien we ook een sterk stijgende lijn.

Kapitalisatie

Oké, deze munten doen het goed. Maar de marktkapitalisatie valt in het niets bij de waarderingen van de andere meme- munten. Shiba Inu staat bijvoorbeeld op $14 miljard en Dogecoin op een whopping $32,5 miljard. Dit terwijl op het moment van schrijven Dogelon op een verlies staat en een marktkapitalisatie heeft van $255 miljoen.