Back To School: 5 deals voor het nieuwe schooljaar

We gaan weer naar school of aan het werk. Met deze Back To School deals begin je goed aan het nieuwe schooljaar!

Nieuwe apparatuur kan een boost geven aan je werkzaamheden. Alles werkt lekker vlot en het geeft een motivatie om weer lekker aan de slag te gaan. In dit artikel geven we je 5 deals om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Ook als je weer aan het werk gaat is het prettig om meteen een goede start te maken met nieuwe spullen. We zochten oordopjes, laptops, smartphones, rugtassen en meer voor je uit.

Laptop

Bij Bol.com vonden we de HP 14s-fq0701nd voor 329 euro. Een korting van 13 procent, want normaal gesproken bedraagt de prijs 379 euro. De laptop is compact met een formaat van 14-inch. Daardoor ideaal om in je nieuwe rugzak mee te nemen. Met 4 GB werkgeheugen niet een echte krachtpatser, maar vooral geschikt om bijvoorbeeld tekstverslagen op te typen.

Tablet

Apple verstrekt gratis AirPods op meerdere producten vanwege de Back to School actie. We kozen voor de iPad Air in dit geval. De versie met 64 GB opslag kost 618 euro. De AirPods ter waarde van 179 euro krijg je er gratis bij.

Smartphone

In het geval van een nieuwe smartphone benoemen we OPPO. De smartphonefabrikant heeft meerdere modellen in de aanbieding als Back to School actie. Zowel de Find X3 Neo, als de Reno 4 Z, A15 en de A53 zijn verkrijgbaar voor een lagere prijs bij diverse webshops en winkels zoals Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Zo heeft de Find X3 Neo normaal gesproken een adviesprijs van 749 euro, maar kost deze nu tijdelijk 699 euro.

Oordopjes

Binnenkort verkrijgbaar en daardoor een hagelnieuw product zijn de OnePlus Buds Pro. Vanaf 18 augustus verkrijgbaar voor een prijs van 149 euro. De oortjes komen in de kleuren Glossy White en Matte Black. Onze review van de nieuwe OnePlus Buds Pro volgt spoedig. Wat wij er van vinden mogen we nu nog niet verklappen, maar de oortjes zijn niet voor niets meegenomen in dit lijstje!

Rugzak

Je hebt natuurlijk ook nog een rugzak nodig. In dat kader bevelen we je de Kono Rugzak aan. Deze rugtas heeft niet alleen genoeg ruimte voor je schoolboeken, maar beschikt ook over een USB oplaadstation om je smartphone onderweg op te laden. Kijk, dat is nog eens handig. En met een prijs van 30 euro via Bol.com is het ook nog eens een betaalbare aankoop.