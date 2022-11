BACtrack Go, alcoholtester aan je sleutelbos

Met de BACtrack Go, kan je snel vaststellen of je nog nuchter bent of niet meer. Handig aan deze gadget is dat je deze aan je sleutelbos kan hangen.

We kennen allemaal de campagne: glaasje op, laat je rijden. Maar hoe weet je of je na een avondje uitgaan nog wel nuchter genoeg bent om te rijden? En, ook een belangrijke vraag: wie van je vriendengroep het beste voor de Bob kan spelen? Daarvoor heb je eigenlijk een blaastest nodig, die je altijd bij je hebt. Het goede nieuws: die blaastest is er nu. Want de BACtrack Go alcoholtester kan je gewoon aan je sleutelbos hangen.

Wat is de BACtrack Go alcoholtester?

Je kan de BACtrack Go alcoholtester beste zien als een kleine, compacte blaastest. Door in deze sleutelhanger te blazen, schat het apparaatje hoeveel promillage alcohol er in je bloed zit. Wat dat betreft, lijkt het wel op de blaastesten die de politie gebruikt. Je weet op die manier snel of je bloedwaarden laag genoeg is om te kunnen rijden, of dat het beter is om nog een uurtje te wachten dan wel iemand anders te laten rijden.

En laten we eerlijk zijn, je kunt natuurlijk beter zelf er achter komen dat je niet naar huis kan rijden, dan dat de politie erachter komt. Wat dat betreft haal je deze alcoholtest er snel uit.

Kopen of niet kopen?

Het grote voordeel van deze gadget is dat je hem altijd bij je hebt vanwege het kleine, compacte formaat. Hang de BACtrack Go aan je sleutelbos en je kan altijd testen of je nog nuchter bent.

Met een verkoopprijs in Nederland van rond de €60 is het niet de goedkoopste alcoholtester. De reviews van deze Chinese alcoholtesters zijn wisselend. Sommige gebruikers zijn er erg tevreden over, anderen klagen dat deze alcoholtest snel de geest geeft.

Wil je echt helemaal zeker van je zaak zijn? Dan kan je in plaats van deze BACtrack Go wellicht beter de wat duurdere Oostenrijkse ACE Alcoholtester AF-33 (€90) kopen. Deze geeft een nauwkeurigheid die voldoet aan de normen van de door de politie gehanteerde modellen.