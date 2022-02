Badass Batmobile is elektrisch en te koop

Van Daryl

Of je in Nederland de weg op mag met dit gevaarte is de vraag, maar deze Batmobile is elektrisch en te koop.

Er zijn veel Batman-fans op de wereld. Maar er zijn zo mogelijk nog meer liefhebbers van de Batmobile. Het ding is bruut, stoer, sinister en groot. Dat apparaat moet je dus op je oprit hebben. Nu duurzaamheid steeds belangrijk wordt, is deze versie ook nog eens elektrisch aangedreven.

Batmobile is elektrisch

Architect en kunstenaar Nguyen Dac Chung is dit project begonnen. Onze zijn leiding gebruikte de in Vietnam gevestigde Macro Studios blauwdrukken uit de Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan om het Tumbler-voertuig van de film getrouw na te bootsen. Dat is goed gelukt!

Het resultaat mag er namelijk wezen. Een replica die het evenbeeld is van Batmans iconische beest. Maar dat is niet alles, hij heeft ook een milieuvriendelijke draai: hij is elektrisch. Op verjaardagen kan jij gewoon vertellen dat je elektrisch rijdt.

Het gevaarte weegt verrassend weinig. Namelijk een goede 600 kilo, dit komt mede doordat de elektrische Tumbler hetzelfde stalen buizenchassis als het origineel heeft, maar vervangt de omvangrijke metalen carrosserie door lichtgewicht panelen gemaakt van ABS-kunststof, koolstofvezel en composiet. Dat bespaart aanzienlijk veel gewicht. Gelukkig maar, anders is het apparaat niet vooruit te krijgen met een elektrische aandrijving. Dit zou een aanslag betekenen op de batterijen.

In de originele Batmobile zat een flinke 5.7-liter V-8 van 500 pk. Deze heeft plaatsgemaakt voor een elektrische aandrijflijn en een paar lithium-ionbatterijen waarmee de auto 100 kilometer per uur moeten halen. Het bereik is onbekend, maar verwacht daar niet teveel van. Prijs? Geen idee, bij interesse kan je mailen met het bedrijf.