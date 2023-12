Baldur’s Gate 3 spel van het jaar 2023

Voor vele recensenten schoten de superlatieven tekort. Een enorm rijke setting, een overvloed aan paden om deze te verkennen. Een goed verhaal, innemende personages en dan zijn we nog niet eens aangekomen bij de gameplay. Baldur’s Gate is gebaseerd op de koning der table top role playing games, Dungeons and Dragons. De regels van deze pen and paper game zijn met veel zorg en aandacht voor detail overgeheveld naar de digitale wereld. Dit wisten we al langer. Maar de Game Awards komen maar 1 keer per jaar, dus op trofeeën van de bovenste plank moest game studio Larian uit België nog even wachten. Maar zoals verwacht zijn ze nu binnen. Zes in totaal waaronder game van het jaar.

Een game zonder gelijke?

Baldur’s Gate 3 is een zeldzaam voorbeeld van hoe een early access game wel succesvol kan zijn. Het eerste deel van het spel is al sinds september van 2020 te spelen. Een kleine 3 jaar sleutelen verder was de uiteindelijke release daar. Het eindproduct maakte zo veel indruk dat sommige game devs zich zorgen gingen maken. Wat nu als de consument van elke release dergelijke kwaliteit gaat verwachten?

Nu de honeymoon phase voorbij is, kunnen we zonder rooskleurige blik kijken naar Baldur’s Gate 3. En wat blijkt? Een game die maar eens per generatie langskomt, is wellicht wat overdreven. Ja, het spel biedt de speler een veelvoud aan opties, meer dan we gewend zijn. Toch komt het negen van de tien keer neer op het verslepen van explosieve vaten. Daarnaast zijn de graphics zijn niet modern te noemen. Nu kleed Larian elke scene wel heel effectief aan, dus maakt dat in de meeste gevallen niet heel veel uit. Wanneer de verhalen van je personages de emotionele kern van de spelerservaring zijn, is het wel fijn wanneer die personages wat meer overtuigend emoties uiten.

Desondanks een enorm solide game, in ieder geval de beste van dit jaar. Gamers snakten naar een AAA RPG, en Larian heeft precies dat geleverd. Zo denken ze daar bij de Game Awards duidelijk ook over. Baldur’s Gate 3 won Game of the Year, Best Community Support, Best RGP, Best Multiplayer, Player’s Voice (publieksprijs) en stemacteur Neil Newbon won de prijs voor de Best Performance voor de rol van Astarion, een van de speelbare karakters uit Baldur’s Gate 3.

Best of the Rest

Maar niet alleen Baldur’s Gate 3 ging met prijzen aan de haal. Survival Horror game Alan Wake 2 ging met de prijzen voor Best Game Direction, Best Narrative en Best Art Direction naar huis. Na Game of the Year zijn dit beslist de meest prestigieuze prijzen. Zowel Baldur’s Gate 3 als Alan Wake waren acht keer genomineerd. Voor maar liefst vijf prijzen moesten beide games de strijd met elkaar aan. Drie keer won Alan Wake, een keer ging een derde er met het bot vandoor, en toch is Baldur’s Gate wat betreft de Game Awards de betere game.

Dergelijke aantallen werden door geen van de andere genomineerden geëvenaard. Wel gingen er nog één game met 2 prijzen naar huis: Forza Motorsport won Innovation in Accessibility voor de vele toegankelijkheidsopties die het spel biedt voor mensen met een beperking en Best Sports/Racing Game.

Tot slot een teken van hoe volwassen de gaming wereld is geworden. Genomineerd voor de categorie Best Adaptation waren meerdere publicaties die ook buiten de gaming wereld goed in de smaak vallen. Ja, helaas wist ook een typisch voorbeeld van een goedkope en inzichtsloze adaptatie een plek op de lijst te verwerven (Gran Turismo), maar de winst ging naar The Last of Us. Deze HBO show kan zich zonder blikken of blozen meten met de betere boek adaptaties.