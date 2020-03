Balen: A Quiet Place II is uitgesteld

Door het coronavirus verschijnt A Quiet Place Part II voorlopig niet in de bioscoop.





Als er één spannende film is waar men naar uitkeek dit jaar, dan was dat wel A Quiet Place Part II. Was, want Paramount heeft bekendgemaakt de film uit te stellen. De release in de bioscoop is opgeschort om te voorkomen dat mensen naar de bios komen. Dit in verband met de verspreiding van het coronavirus.

Het is de derde grote film die te maken krijgt met een annulering. Recent werd bekendgemaakt dat de nieuwe James Bond-film No Time To Die niet in april, maar in november wordt uitgebracht. Ook Peter Rabbit 2: The Runaway is uitgesteld en verschijnt nu in augustus.

De annulering is vrij laat. De première van A Quiet Place Part II zou over ruim een week al plaatsvinden. Dit heeft financiële gevolgen. Volgens The Hollywood Reporter is het complete budget voor marketing al uitgegeven. Geld dat nu door de plee is gespoeld. Iedereen weet nu van A Quiet Place Part II af, maar de film verschijnt pas in een later stadium.