Bang & Olufsen HX moet het Sony lastig gaan maken - Apparata

Deze nieuwe premium Bang & Olufsen HX koptelefoon neemt het op tegen de Sony WH-1000XM4 en de Apple AirPods Max.

Er valt een hoop te kiezen in de wereld van koptelefoons. Ondergetekende zweert bij de Sony WH-1000XM4. Je krijgt fantastische actieve ruisonderdrukking, comfort en geluidskwaliteit voor een oké prijs. Iets daarboven komt deze nieuwe Bang & Olufsen HX. Qua prijs dan.

Bang & Olufsen lanceert de nieuwe HX namelijk voor 499 euro op de markt. Het is een premium koptelefoon en dat zie je ook meteen aan het uiterlijk. Dat is wat meer uitgesproken in vergelijking met de wat meer anonieme Sony. Het ontwerp van de Bang & Olufsen doet denken aan de AirPods Max. Die koptelefoon zit met zijn prijskaartje van 650 euro juist in het hogere segment.

De nieuwe Bang & Olufsen kan onder meer 35 uur mee op een volle batterij. Dat is serieus indrukwekkend. De koptelefoon komt in de kleuren zwart, wit en wit/bruin op de markt. De zwarte is vanaf nu verkrijgbaar. De witte komt in april en de wit/bruin combinatie volgt weer een maand later in mei.

Bang & Olufsen heeft met de HX gekozen voor high-end materialen voor dat echte premium gevoel. Dat zie je er ook wel vanaf. Nu is 499 euro ook wel een serieus prijskaartje. Zo bont als Apple maken ze het dan weer niet bij B&O.