Bang voor de oorlog? Koop dan deze Amsterdamse schuilkelder

In een schuilkelder kan je schuilen. Ben jij wat bang aangelegd, dan is deze Amsterdamse schuilkelder ideaal voor jou!

We leven in roerige tijden. Oorlog in Europa, klimaatverandering en enorm hoge prijzen om maar wat te noemen. Mensen kunnen daardoor onrustig worden. Een schuilkelder kan je gemoedsrust wat verbeteren. En laat er nou een in Amsterdam te koop staan.

Amsterdamse schuilkelder

Een dergelijk vastgoedobject is tamelijk uniek. Zeker in onze grootste stad, waar al weinig ruimte is. Tevens is er een enorm tekort aan woningen wat de prijzen enorm laat stijgen. Misschien dacht de eigenaar daarom dat het nu het moment is om de kelder te verkopen. Je moet namelijk wel een flinke zak geld meenemen.

Gino IJisberg is de eigenaar. Hij heeft de Amsterdamse schuilkelder voor een prikkie (lees: 15.000,- euro in 2011) gekocht. Nu vraagt hij er 1,1 miljoen euro voor. Dat is een flink rendement. Gino is dan ook makelaar, dus hij weet hoe hij winst kan maken. Toch zegt hij dat de prijs een reële prijs is. Dit omdat je voor dit ‘pand’ €27.500 per vierkante meter moet neerleggen. Als we kijken naar de Amsterdamse prijzen is dit niet ongewoon, maar wel fors. Maar nogmaals, we hebben het hier over een kelder.

Uniek

In de beschrijving staat dat het een ‘uniek object is met culturele & historische waarde’ waarvan je een ‘droomhuis of appartementencomplex’ van kunt maken. Als ontwikkelaar kan je namelijk de boel herontwikkelen. Waarom de makelaar dat zelf niet heeft gedaan, dat is niet duidelijk.

Interesse gekregen om de boel te ontwikkelen of zelf te vertoeven in kelder, ga dan naar de advertentie.