Kunstheld Banksy is terug met nieuwe protestkunst

Deze nieuwste, indringende Banksy is niet gevonden, maar wel digitaal te bekijken.

Nadat Banksy de afgelopen jaren regelmatig de wereldpers haalde, al was het maar door zijn versnipperde kunstwerk op een veiling, was het dit jaar wat stiller.

Heeft Banksy dit jaar al iets gemaakt?

Banksy heeft niet stil gezeten, maar door de Coronacrisis en zijn wellicht wat minder controversiële onderwerpkeuze heeft hij wellicht wat minder aandacht gehaald. Toch is zijn kunst niet minder omstreden geweest.

Zo overleefde het valentijnskunstwerk dat hij in zijn thuisstad Bristol maakte maar een paar dagen.

Corona gooide roet in het eten

Verder had hij natuurlijk ook te maken met de impact van de Coronacrisis, waardoor hij minder kon reizen. Hij koos daarom voor een minder controversieel eerbetoon aan de Engelse zorgindustrie.

Ook was hij door Corona gedwongen om thuis te werken, maar daar was zijn echtgenote klaarblijkelijk wat minder blij mee. Hoe zou dat nu kunnen?

De goede gesprekken die hij ongetwijfeld met zijn partner zal hebben gevoerd hebben tot inspiratie geleid. Banksy is namelijk terug.

Banksy terug met keiharde aanklacht tegen Amerikaans racisme

De zoete toon van eerder dit jaar is verdwenen. Met dit indringende stilleven schaart hij zich vierkant achter de Black Lives Matters-beweging, die door steeds meer bedrijven wordt omarmd.

Zijn bijbehorende commentaar is dan ook veelzeggend:

“At first I thought I should just shut up and listen to black people about this issue. But why would I do that? It’s not their problem. It’s mine. People of colour are being failed by the system. The white system is like a broken pipe flooding the apartment of the people living downstairs. This faulty system is making their life a misery, but it’s not their job to fix it. They can’t – no-one will let them in the apartment upstairs.”

Het is nog niet bekend waar dit schilderij in het echt te zien is. Wel verwachten we dat Banksy in het middelpunt van discussie zal staan als het schilderij opduikt.