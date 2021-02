Deze barcode scanner infecteerde 10 miljoen Android-users - Apparata

Een razend populaire barcode- en QR-code scanner voor Android blijkt adware te bevatten.

Een recent onderzoek van MalwareBytes wijst uit dat een razend populaire barcode- en QR-code scanner miljoenen Android-smartphones heeft geïnfecteerd met adware. De app lijkt ogenschijnlijk een simpele scanner voor het checken van barcodes en QR-codes. Nu rapporteren gebruikers van het platform plotseling allerlei advertenties te zien. Kortom, heel snel verwijderen dus!

Barcode scanner infecteert Android

De betreffende barcode scanner voor Android was gewoon via de Google Play Store te downloaden. Op het eerste gezicht deed de app ook alles wat beloofd werd. Maar gebruikers kregen na een recente update allerlei advertenties, pop-ups, in hun standaard browser te zien.

Het gekke was, dat geen van de getroffen gebruikers recentelijk een shady app hadden geïnstalleerd. Een van die gebruikers en lid van het MalwareBytes forum ontdekte dat de barcode scanner zijn Android-toestel had geïnfecteerd met adware. Dat gebeurde pas nadat de ontwikkelaar kwaadwillende code had toegevoegd aan de app. Er zou van alles aan gedaan zijn om die code te verstoppen. Maar ja, die agressieve reclames roepen uiteindelijk een hoop aandacht op.

Het meest verontrustende is het feit dat 10 miljoen gebruikers de app al hebben geïnstalleerd. Na melding van het platform heeft Google de app uit de Play Store verwijderd. Voor velen zal het helaas al te laat zijn. Mocht je de barcode scanner van LAVABIRD op je smartphone hebben staan, dan zou ik deze snel verwijderen en een virusscanner installeren.