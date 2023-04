Bard AI afgekraakt door werknemers Google

Weinig blijft de eens zo onaantastbare zoekgigant Google bespaard, sinds ChatGPT stormenderhand honderden miljoenen gebruikers veroverde in enkele maanden. De beoogde concurrent voor ChatGPT, Bard, blijkt een fiasco, volgens medewerkers.

Bard ‘erger dan nutteloos’

Werknemers van Google schuwen krachtige pejoratieve termen niet om Bard af te kraken. Zo vielen de termen ‘cringeworthy’ en ‘erger dan nutteloos’. Aldus een uitgelekt intern rapport, waarin de reacties binnen het bedrijf werden gepeild voordat de Ai officieel buiten Google werd gelanceerd. Termen die er niet om liegen, en die de indruk geven dat de sfeer binnen de zoekgigant om te snijden is, aldus een bericht van de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg.

Dat is niet helemaal onlogisch. Er is een fikse ontslagronde geweest, waarschijnlijk ook de reden dat dit rapport openbaar is geworden.

Het lijkt erop dat Bard van Google net zo vals zingt als de antiheld Kakofonix uit de Asterix-strips. Bron Immanuel Giel, foto van een fresco in het Duitse Ludwigshafen (CC-BY-3.0)

Compromissen wat betreft misinformatie

Google heeft erg veel haast om Bard uit te brengen, want steeds meer Google gebruikers stappen nu over op de concurrerende zoeksite Bing van Microsoft. Google hoopt dit proces op tijd te stoppen. Helaas zit het de grootste search engine niet mee. Want volgens interne rapporten was de Ai een ‘pathologische leugenaar’, waarin Bard dan niet uniek zou zijn. Ook ChatGPT heeft er een handje van om verkeerde antwoorden soms te vuren en te zwaard te verdedigen.

Bloomberg interviewde 18 huidige en voormalige Google medewerkers, die dit beaamden. Volgens hen gooide Google sinds de lancering van ChatGPT alle voorzorgen in de wind en deden ze er alles aan om maar zo snel mogelijk Bard AI aan het grote publiek te kunnen demonstreren. Hiermee wijkt Google dus duidelijk af van het beroemde ‘don’t do evil’ principe uit de beginjaren.

Voorzichtige benadering breekt Google op

Gezien de enorme risico’s die aan geavanceerde Ai zitten, is Google altijd erg voorzichtig en conservatief geweest. Dat lijkt het bedrijf nu op te breken en alle zeilen worden nu bijgezet om een inhaalslag te maken. Of dit Google zal lukken, blijft spannend. Die voorzichtigheid heeft een conservatieve bedrijfscultuur gekweekt, waarin veel langzamer vooruitgang wordt geboekt. De druiven zijn bij Google vooral zuur, omdat ChatGPT mede op door Google gebaseerde open source software is gebaseerd.

Aan de andere kant staan de medewerkers van Google bekend als buitengewoon kritisch en ethisch veeleisend.