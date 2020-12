Batman bureau kopen? Dat is dan 24.000 euro - Apparata

Het is een mooie aanwinst voor je kantoor. Maar je kunt er ook heel veel andere dingen mee doen. Dit Batman bureau is duur!

Hoeveel mag een bureau voor je kantoor kosten? 100, 200 of misschien 300 euro? Ja, dat ga je niet redden met dit bureau van Batman. Waar je naar kijkt is een bureau die geïnspireerd is op de Batmobile uit 1989. Het mag gezegd worden. Dit bureau ziet er echt ontzettend gaaf uit. Er zitten dan ook allerlei details in verwerkt.

Er zit een motor in verwerkt en ook een klok. Die klok kun je daadwerkelijk zelf opwinden met een sleutel. Het uurwerk is gemaakt door Kross uit Zwitserland. En dat is niet het enige bijzondere. Die klok bestaat namelijk it 34 juwelen en 512 onderdelen. Het uurwerk is met de hand gemaakt. Je hoeft de klok maar één keer per maand op te winden.

Zoals je al uit de titel kon opmaken is dit Batman bureau niet goedkoop. Sterker nog, het is krankzinnig duur. Met een prijskaartje van 29.900 dollar is dit bureau niet voor iedereen. Omgerekend komt het neer op een bedrag van meer dan 24.000 euro. Yikes! Je hebt wel iets exclusiefs in huis. Kross gaat slechts 100 exemplaren maken van deze klok, eh, Batman bureau.