Batman horloge is gaaf en kost een vermogen

Jacob & Co

In samenwerking met o.a. Warners Brothers komt Jacob & Co met een Bartman horloge dat een vermogen kost.

Fans van Batman opgelet. Je kunt nu een horloge kopen dat geïnspireerd is op Gotham City en Bruce Wayne, ook wel bekend als Batman. Het horloge is gemaakt in samenwerking met Warner Brothers Consumer Products en DC onthult Jacob & Co.

Batman horloge

Het horloge heeft een 45,5 mm ​​artistieke wijzerplaat in de vorm van een vleermuis omlijnd in vet geel en een groot aantal accenten voor en achter die Batman schreeuwen. Er zullen twee versies van het horloge worden gemaakt: een in zwart Diamond Like Carbon (DLC) titanium in een gelimiteerde oplage van 36 stuks. Deze laatste zal worden verkocht voor een lekker bedrag van $ 220.000 en de andere in 18-karaats roségoud (ook in 36 stuks) dat wordt verkocht voor $ 240.000. Dat is een goede 2 ton in euro’s en daar kan je ook een dikke BMW van kopen (of een klein huis).

Beide horloges hebben hetzelfde uurwerk: het Jacob & Co. handopwindbare JCFM10 uurwerk bestaande uit 382 delen. Het uurwerk heeft twee vliegende tourbillons met drie assen die zichtbaar zijn aan de zijkant van de wijzerplaat. De tourbillon-echappementen zijn constant in beweging en razendsnel – net zoals Batman zelf wanneer hij in actie komt.

Jacob & Co

Bruce Wayne

De kast van het horloge is rond, maar het heeft sterke hoeken en scherpte die ook de Batmobile en de cape nabootsen. De nokken zijn bijvoorbeeld scherp gehoekt zoals de Bat-cape en de kroon is bedekt met rubber, dat is afgewerkt met hetzelfde loopvlak als de banden van de Batmobile. Zelfs de uurmarkeringen zijn als dolken die diep in de wijzerplaat reiken als de strijd van vleermuisvleugels.