Batmobile te koop voor anderhalf miljoen

Heb je net de loterij gewonnen, of ben je op tijd uit de crypto’s gestapt? Een replica van de Batmobile die in de jaren 90 een glansrol speelde in de Batman films, is nu te koop voor een luttele anderhalf miljoen.

bron: classicautomall.com, fair use

Natuurgetrouwe replica

De film Batman Returns van Tim Burton is één van de meest populaire films van de jaren 90. Vooral door de glansrol die de auto van de vleermuispak dragende held, de BatMobile, speelde. De veilingsite Classic Auto Mall beschrijft deze auto, die overigens niet een rol heeft gespeeld in de genoemde film, als gebouwd naar het model van de originele Batmobiles van Batman Returns. In deze film speelden Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer en Christopher een rol.

Elektrische aandrijving, met een onzichtbare stuntman

Dit exemplaar is wat minder illuster en speelde vooral een rol in stuntshows. Voor de stuntman is een speciaal compartiment, waardoor het leek alsof deze auto zonder bestuurder kon rijden. Wat dat betreft dus het concept, dat werkelijkheid is geworden met de Tesla.

Een ander Tesla-achtig trekje is de aandrijving, door middel van een 48 volt accu in plaats van een benzinemotor. Uiteraard ontbreekt een vlammenwerper aan de achterkant niet. Dus heb je een vervelende bumperklever? Dan heeft hij pech gehad.

Een tikje langzaam

De snelheid van deze stuntauto is niet erg hoog, met tussen de 40 en 48 km/h. De laatste keer dat de batterijen zijn opgeladen was rond 1993, waardoor het natuurlijk niet helemaal zeker is of hij het nog wel doet. Wat het weer een beetje goed maakt, is het dashboard met heel veel, voornamelijk nutteloze, hendels en displays.

Ondertussen heeft de werkelijkheid natuurlijk de fantasie van 1993 dik ingehaald en kan je voor een fractie van de prijs van deze stuntauto een mooie luxe Tesla kopen. Heb je interesse in dit opmerkelijke voertuig? Dan moet je naar de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania reizen.

Helaas niet goedgekeurd voor de openbare weg

En dan nog een klein dingetje: dit voertuig is niet goedgekeurd voor de weg. Mogelijk ligt dat aan de steekvlam aan de achterkant, al zit het helemaal snor met de kreukelzone. Vermoedelijk zal deze auto daarom nog wel even te koop blijven staan bij Classic Auto Mall.