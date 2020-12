De batterij van je smartphone sparen? 3 veel gemaakte fouten - Apparata

Maak jij deze fouten ook als je de batterij van jouw smartphone (iPhone of Android) wil sparen?

Als je een smartphone hebt wil je graag zo lang mogelijk met de batterij doen. In de loop der jaren zijn er dan ook talloze tips geschreven om de levensduur van jouw batterij te sparen. De technologie van jouw smartphone verandert natuurlijk ook. Daarom zijn tips van toen nu soms juist fouten als je de batterij van jouw smartphone wilt sparen. Wij zetten de 3 meest gemaakte fouten op een rij.

Vaak zei men dat je het beste automatische updates kon aanzetten. Het argument was dat er vaak bugfixes, veiligheidsupdates en nieuwe techniek om de batterij te sparen in zou zitten. Dat beeld is achterhaald. Je kunt beter automatische updates uitschakelen en deze zelf, bijvoorbeeld eens per dag of per week, laten installeren als jouw smartphone opgeladen is. Dit regel je via het instellingen-menu.

Batterij sparen fout 2: de batterij helemaal leeg laten lopen

Je leest vaak dat het verstandig is om de batterij eerst (bijna) helemaal leeg te laten lopen voordat je hem oplaadt. Vervolgens zou je de smartphone dan helemaal op moeten laden. Ook dat advies is voor moderne smartphones achterhaald. Het beste is om ervoor te zorgen dat de batterij steeds rond 50% (in een bandbreedte van 40% tot 80%) opgeladen is.

Laat je helpen door een app

Er waren en zijn veel apps te downloaden voor zowel de iPhone als Android-toestellen die je helpen om jouw batterij verder te sparen. Nog niet zo lang geleden waren die apps niet erg effectief en zaten ze vaak vol met malware of andere schadelijke bestanden. Inmiddels is ook dat beeld achterhaald. Er is een aantal betrouwbare apps dat je gerust kunt gebruiken. Voorbeelden zijn AccuBattery van Digibites voor Android en Battery HD+ voor iOS.

Als je deze drie fouten herstelt kun je op een makkelijke manier genieten van een langere levensduur voor jouw batterij.

