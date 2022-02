Batterijproblemen met je Nest Doorbell? Dat kan kloppen

Naast een bedrade deurbel, heeft Google Nest ook een draadloze Doorbell die werkt op een batterij. Maar deze is niet zonder problemen.

In onze Google Nest Doorbell review hebben we geen problemen ervaren, maar dat was ook in een andere periode met andere weersomstandigheden. Er zijn diverse geluiden dat de draadloze deurbel niet goed functioneert in combinatie met het koude weer. Op fora regent het klachten van bezitters van de slimme deurbel. De batterij zou verdraaid snel leeg zijn en dan moet de deurbel weer aan de lader.

Het probleem is nog ernstiger. Google heeft de issues namelijk zelf in kaart gebracht. In extreme omstandigheden kan de deurbel er zelfs helemaal mee stoppen. Nu hebben we in Nederland niet zulke strenge winters, dus zulke problemen hoef je bij ons niet te verwachten. Maar dat de batterij sneller leeglaat dan in de zomer is wel aannemelijk. Zelfs de deurbel bedraad gebruiken kan voor problemen zorgen in combinatie met (strenge) winters. Bij een temperatuur van 0 graden of kouder weigeren de Nest Doorbell en Cam producten soms op te laden.

Afhankelijk van het aantal bewegingen voor je deur, moet de batterij volgens Google in de meest ideale omstandigheden meer dan een maand meegaan. Dat was al niet het geval tijdens mijn testperiode. Ondanks een aangegeven detectiezone registreert de deurbel sensor toch bewegingen voor de deur. Dat filmt de deurbel niet en je krijgt er ook geen melding van, maar het product is wel bewust van aanwezigheid van mens of dier. Dat kost batterij. In de koudste periode van de afgelopen winter was de accu soms al na 2,5 week leeg.

Meer informatie vanuit Google over de Nest Doorbell op batterij kun je lezen op de Support pagina van het techbedrijf. De lente is in aantocht en dat is in elk geval goed nieuws voor je draadloze slimme deurbel, mocht je er eentje hebben. Met warmer weer hoeft ‘ie minder vaak aan de lader.