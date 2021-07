Battlefield 2042 krijgt 3 grote game modes bij launch - Apparata

In een recente video geeft DICE wat hints naar wat de drie multiplayer-game modes van Battlefield 2042 precies gaan zijn.

Tijdens een live-event geeft ontwikkelaar DICE enkele kleine broodkruimeltjes aan informatie vrij over Battlefield 2042. De ontwikkelaar bevestigt onder andere drie grote modi voor de aankomende shooter en licht een tipje van de sluiter op over die modes. Zo weten we dat Battlefield 2042 bij launch All-Out Warfare (128 spelers), Hazard Zone en een nog niet genoemde mode krijgt.

Battlefield 2042 game modes

All-Out Warfare is de hoofdmodus van Battlefield 2042, dat volledig multiplayer-geöriënteerd wordt. Deze game mode draait natuurlijk om grootschalige gevechten zoals we die in voorgaande gameplay zagen. Teams van maximaal 64 spelers strijden op het gigantische slachtveld tegen elkaar om centrale punten. Naar alle waarschijnlijkheid is dit de benaming voor de grote Conquest-modus die we kennen.

Daarnaast is er Hazard Zone. De ontwikkelaar noemt het in de onderstaande video (vanaf 7:00) een intense “squad-based game mode”. DICE benadrukt telkens dat dit geen battle royale is, wat duidelijk maakt dat dit weldegelijk een versie van de populaire game modus is.

Tot slot in de lijst van Battlefield 2042 game modes, is er een ongenoemde modus. Tijdens het aanstaande EA Play Live 2021-evenement gaat DICE hier meer over bekend maken. Tot dusver kwamen Battlefield-games altijd met een squad-focused modus. Hazard Zone lijkt dat deels te zijn, maar heeft ook battle royale-aspecten. Mogelijk is de laatste modus dus een competitieve squad-modus. Op 22 juli weten we meer!