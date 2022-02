Battlefield 2042 voldoet niet aan de verwachtingen!

Het spel Battlefield 2042 werd met veel bombarie gelanceerd, maar nu blijkt dat het niet aan de verwachtingen kan voldoen.

Het spel is uitgegeven door Electronic Arts (EA) en is gelanceerd in juni 2021. Midden in de corona pandemie dus. Het is een first- person shooter dat afspeelt in de nabije toekomst, namelijk in 2042. Het draait allemaal om een grote oorlog voor de mensheid. De uitgever zegt nu tegen investeerders dat het project te ambitieus was.

Battlefield 2042 verwachtingen

Wat het spel speciaal maakt is dat er een multiplayermodus is voor maximaal 128 personen. Tevens heeft het dynamische weersomstandigheden, denk hierbij aan indrukwekkende stormen. De CEO van EA zei dat deze twee grote ambities tot problemen heeft geleid. Het coronavirus speelde hierbij ook een rol. Dit omdat veel medewerkers thuis moesten werken en dus niet op kantoor de game konden ontwikkelen. Dit heeft gevolgen gehad voor de kwaliteit. Battlefield 2042 kreeg dan ook geen hoge waarderingen van spelers en recensenten.

Overname

Dit had ook invloed op de bedrijfsresultaten van EA. Het bedrijf verdienden in het derde kwartaal minder geld. De winst kelderde behoorlijk van 211 miljoen dollar naar 66 miljoen dollar. Deze lagere winst, en dus een lagere omzet, maakt EA een mogelijke overnameprooi. Er gaan al geruchten rond dat meerdere partijen interesse hebben om het bedrijf over te nemen.

Dit komt onder andere doordat er afgelopen tijd grote overnames zijn geweest. Microsoft nam bijvoorbeeld Activision Blizzard over voor een monsterbedrag van meer dan 60 miljard dollar. Sony kon niet achterblijven en kocht Bungie voor 3,2 miljard. Experts zeggen dat de overnamestorm nog niet afgelopen is en dat EA het volgende ‘slachtoffer’ kan worden.