Battlefield 2042 zakt verder weg in de ellende

EA

Er waren hele hoge verwachtingen van Battlefield 2042, maar de game ervaart alleen maar problemen en ellende.

Gamers keken verleden jaar massaal uit naar de lancering van deze game. De verwachtingen waren dan ook hoog, maar sinds de lancering kamt het spel met problemen. De ontwikkelaar heeft alle zeilen bij moeten zetten en heeft veranderingen gemaakt in het spel. Maar het mocht niet baten, de spelers zijn het vertrouwen kwijt.

Battlefield 2042 ellende

Veel spelers geven aan dat ze het spel niet meer leuk vinden. Dit doen ze op verschillende fora. En het klopt, uit cijfers van SteamDB blijkt dat er nog maar weinig gamers over zijn die het spel spelen. Dit zijn bijvoorbeeld spelers die via de pc spelen. Op het hoogtepunt waren er op dat platform zo’n 105.000 mensen tegelijktijdig online. Sindsdien is het aantal dramatisch afgenomen. Op dit moment is het aantal spelers onder de duizend gedoken. Dat is voor een spel als deze dramatisch. Aan dit alles liggen vervelende bugs ten grondslag, waardoor het spel niet lekker speelde. Ook zijn er crashes en serverproblemen geconstateerd.

Zeker pijnlijk omdat Electronic Arts (EA) een nieuw succes met dit spel nastreefde. En waarom ook niet? Alle ingrediënten waren en zijn goed. Tevens worden andere Battefield spellen nog wel goed gespeeld. Denk hierbij aan Battlefield V, waar dagelijks nog 11.000 spelers zijn.

Toekomst

EA moet dus met een oplossing komen. Of in de toekomst afscheid nemen van deze game, het ontwikkelen kost namelijk heel veel geld. Dan moet het wel wat opleveren en dat gebeurt natuurlijk niet als mensen het spel niet spelen. Natuurlijk, ze kunnen het spel nog verbeteren. Maar om een slechte naam weg te poetsen, dat doe je niet zomaar.