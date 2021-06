Battlefield 6 (2042) reveal - Zo kijk je vanmiddag live mee - Apparata

Vanmiddag organiseren DICE en EA eindelijk officieel een reveal-evenement voor Battlefield 6. Zo kijk je live met de onthulling mee.

Het was al aangekondigd dat vandaag de dag is; vandaag onthullen DICE en EA eindelijk de volgende Battlefield. Details over de aankomende shooter werden al in verschillende lekken naar buiten gebracht. Nu komen dan eindelijk de officiële beelden uit en weten we zeker wanneer de game zich precies gaat afspelen. Zo check je op 9 juni om 16:00 Nederlandse tijd de officiële Battlefield 6 (of 2042) reveal.

Battlefield 6 reveal

In de namiddag kunnen fans op twee plekken terecht als ze de onthulling van de volgende Battlefield willen checken. Via YouTube (hieronder) en Twitch livestreamt de ontwikkelaar nieuwe informatie van de aankomende game.

Het is niet helemaal bekend wat we precies kunnen verwachten vanmiddag. EA en DICE komen in elk geval met een Battlefield reveal trailer. Dat zal een cinematic zijn die de setting en sfeer van de game overdraagt. Maar wellicht zien we ook de eerste gameplay.

Aan de andere kant, later deze maand organiseert EA een eigen E3-achtig evenement. Dat zou qua timing de uitgelezen kans zijn om gameplay te laten zien. Vandaag smikkelen we allemaal van de cinematic trailer en dan rijdt de hype train rustig door naar de gameplay reveal over enkele weken.

Vooralsnog weten we op basis van lekken vrij zeker dat de game Battlefield 2042 gaat heten. De nabije toekomst komt in meerdere screenshots en de gelekte trailer goed naar voren. Het spel zou op current- en last-gen consoles uitkomen. De releasedatum wordt vanavond mogelijk ook aangekondigd; vooralsnog weten we dat Battlefield rond de feestdagen van 2021 zal uitkomen.