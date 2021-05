Battlefield 6 komt naar alle consoles, maar is dat wel goed? - Apparata

Foto Battlefield 4 via EA / DICE

Electronic Arts laat weten dat Battlefield 6 ook voor de 8 jaar oude Xbox One en PlayStation 4 uitkomt. Is dat wel een goed idee?

Tijdens een gesprek met investeerders kondigt Electronic Arts de aankomende Battlefield voor alle consoles (en PC) aan, aldus VGC. Dat wil zeggen dat Battlefield 6 onder andere op de Xbox One en PlayStation 4 uit zal komen. Daarnaast komt de next-gen game natuurlijk ook op de next-gen consoles uit. Maar is het wel verstandig dat de game cross-generation wordt uitgebracht?

Battlefield 6 voor Xbox One en PlayStation 4

Dat Battlefield 6 – eindelijk weer eens een hedendaagse Battlefield – op alle consoles uitkomt, is op het eerste gezicht goed nieuws. Verreweg de meeste gamers spelen immers niet op een gloednieuwe PlayStation 5 of Xbox Series X. De nieuwe generatie consoles is ongekend moeilijk te verkrijgen.

Aan de andere kant zit Cyberpunk 2077 nog bij iedereen vers in het geheugen. De potentieel revolutionaire game is een gigantisch verkoopsucces, maar zeker niet dankzij de erbarmelijke last-gen console-versie. Sterker nog, de game was op PC en next-gen consoles relatief solide; het was de last-gen versie die voor de desastreuze release zorgde.

Hetzelfde gebeurt hopelijk niet met Battlefield 6, maar karige versies voor de Xbox One en PlayStation 4 liggen weldegelijk op de loer. DICE belooft een revolutionaire game op een ‘epische schaal’ en met ‘meer spelers dan ooit tevoren’. Kunnen last-gen consoles dat nog aan?

Ik bedoel, de Xbox One en PlayStation 4 komen uit 2013! Als Battlefield 6 eind 2021 uitkomt hebben we het over een next-gen game draaiend op hardware van 8 jaar oud. Er moeten dus hoe dan ook concessies gedaan worden door DICE en het is dan de vraag in hoeverre dat gaat lukken.

Er werkte nog nooit zo’n groot team aan Battlefield, aldus DICE. Dat betekent hopelijk geweldige optimalisatie, ook voor oudere hardware. Ik houd daarentegen mijn hart vast voor alle Battlefield-fans die nog op een oude console willen spelen. We gaat het tijdens de feestdagen van 2021 zien.