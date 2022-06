Beach party op Disney+: Lego Star Wars Summer Vacation

Disney+ warmt je alvast op voor de zomer met de aankondiging van Lego Star Wars Summer Vacation. Inclusief feestje op het strand met “Weird Al” Yankovic.

Disney kondigt Lego Star Wars Summer Vacation vandaag aan via Twitter. Inclusief een trailer natuurlijk. Anders weten we niet wat we kunnen verwachten.

Best vacation ever.⛱Lego Star Wars Summer Vacation, an Original special, streaming August 5 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/wrjBZBMaCR — Disney+ (@disneyplus) June 21, 2022

Het verhaal van de nieuwe Lego Star Wars film gaat verder waar The Rise of Skywalker eindigde. De Star Wars Lego helden zijn druk geweest met het redden van de Melkweg van keizer Palpatine en zijn dus toe aan een welverdiende zomervakantie.

“Weird Al” Yankovic

De vakantie is natuurlijk bedoeld om eens lekker uit te rusten, maar helaas verloopt dat anders dan van te voren gedacht. De soundtrack is verzorgd door “Weird Al” Yankovic met het speciaal voor de film geschreven Scarif Beach Party.

Het is niet de eerste Lego Star Wars special. De eerste twee vielen goed in de smaak bij het publiek. Laten we hopen dat deze derde special net zo vermakelijk is. We zijn benieuwd hoe robots het doen bij het zoute zeewater en kijken uit naar Darth Vader in een zomerse Hawaï top die gaat ontspannen aan het strand.

Lego Star Wars Summer Vacation is vanaf 5 augustus te zien. Exclusief op Disney+.