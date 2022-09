Beamer in je broekzak: de Prima 1080p projector

Een grote televisie die je in de broekzak kan stoppen. Zo zou je de Prima 1080p beamer kunnen beschrijven. Is deze gadget de moeite waard?

Kleine beamer handig alternatief voor een groot scherm

Iedereen die wel eens een televisie heeft verhuisd, kan ervan meepraten. In de tijd van de massief glazen beeldbuis waren het helemaal ellendige dingen om te dragen, maar ook met de lichtere tv’s van nu is het nog steeds een heel gesjouw. Laat staan dat het handige dingen zijn om voor een demonstratie mee te nemen.

Iedereen die wel eens met dit probleem zit en dat zijn wij bijna allemaal eigenlijk, zal dan ook de komst van kleine lichte beamers verwelkomen, die dezelfde beeldgrootte bieden als televisies maar wel een stuk kleiner zijn. Want waarom zou je een groot log scherm meenemen als je gewoon op een witte wand kan projecteren?

Prima 1080p beamer levert televisiebeeldkwaliteit

Een nadeel van deze beamers was tot nu toe dat ze maar een povere beeldkwaliteit boden en snel leeg raakten. De fabrikant Prima lijkt er in geslaagd te zijn ook deze laatste horde te nemen.

Met een verkoopprijs rond € 400 zijn hun 1080p beamers niet heel goedkoop, alhoewel het geld zeker waard. Zeker als je bedenkt dat ze niet lang geleden het dubbele kostten. Zij bieden namelijk de beeldresolutie van een televisie, maar hebben het formaat van een uit de kluiten gewassen smartphone. Echt een televisie in je broekzak dus. Een 3D-televisie waar je tot 5 m breed beeld mee kan creëren.

Beperkte batterijduur en lichtsterkte

Ook de batterijduur van drie uren mag er zijn, alhoewel we deze liever wat groter hadden gezien. Mede omdat de fabrikant waarschijnlijk deze wat optimistisch heeft ingeschat. Bepaalde speelfilms duren namelijk langer dan dit.

Daarbij moet je wel bedenken dat die immers door een felle lichtbundel nogal wat van een batterij vergen. Verwacht dus met de 200 lumen intensiteit niet al te spectaculaire resultaten op grote afstand tenzij het aardedonker is. Op korte afstand levert het apparaatje heel aardige resultaten. Voor daglicht moet je eigenlijk een grote, vaste beamer hebben met een 10 keer zo hoge lichtintensiteit.

Veelzijdig en aan veel apparaten aan te sluiten

Het goede nieuws is dat deze pocket beamer heel veelzijdig is. Draadloos via Bluetooth of met USB-kabel aansluiten op je smartphone, pc, of USB-stick? Het is allemaal geen probleem. Dankzij de ingebouwde luidspreker kan je het apparaat zelfs als muziekbox gebruiken. Ook het opladen gaat gemakkelijk, te vergelijken met hoe je smartphone of powerbank oplaadt.

Er is een handige standaard meegeleverd waardoor je in staat bent dit apparaatje in de juiste stand te zetten. De flexibele lens met keystonefunctie maakt dat ook op korte afstand over een grote breedte geprojecteerd kan worden.

Conclusie

De Prima 1080p pocket beamer is een handige gadget als je veel op reis gaat of presentaties geeft. Voor verkopers en mensen die presentaties aan een kleine groep geven is het een ideaal apparaatje.

Hoewel voor grotere zalen je echt een klassieke beamer met een hoge lichtintensiteit nodig hebt. Ook zal je voor langere speelfilms de beamer met een power bank of andere elektriciteitsbron moeten verbinden om te voorkomen dat deze leegraakt.

Voor kleinbehuisden, mensen die vaak op reis gaan en studenten vormt dit betaalbare apparaat een goed alternatief voor de televisie. Ook het stroomverbruik is stukken minder. Meer informatie op de website van de fabrikant.