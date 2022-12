Beanzawave, “kleinste magnetron ter wereld” lijkt nep

Heinz beweert dat ze de kleinste magnetron ter wereld op de markt hebben gebracht, de zogenoemde Beanzawave. Maar klopt dit verhaal wel?

Beanzawave, in theorie erg welkom

Winter is coming, zoals de Russische gasgigant Gazprom ons al op sadistische wijze liet weten. Aan de andere kant van de Noordzee is er ook al een energiecrisis. De verwarming in de kantoren gaat dus flink omlaag.

Maar gelukkig is daar Heinz, een fabrikant die meedenkt met de lijdende werkende massa’s. Vanzelfsprekend geheel uit onbaatzuchtige overwegingen, en in het geheel niet om hun overprijsde blikvoedsel, tubes en flessen met saus aan de man te brengen. En uit hun hoge hoed toverde ze de kleinste magnetron ter wereld, de Beanzawave. Maar bestaat deze magnetron wel?

in theorie klinkt het allemaal erg mooi. Een compacte magnetron, ongeveer zo groot als een campingbrander. Deze sluit je aan op de USB-poort van je computer en, zonder dat je je comfortabele werkplek hoeft te verlaten, kan je genieten van een heerlijk bakje opgewarmde Snap Pots bonen van Heinz.

Natuurkundig gezien onmogelijk met deze golflengte

Er is alleen een probleem. Natuurkundig gesproken kan dat helemaal niet, omdat er niet genoeg ruimte is voor de radiogolven die in een magnetron worden gebruikt. Deze hebben namelijk een golflengte van 12 cm, wat moeilijk in dit apparaat met minder dan 10 cm doorsnede is te bereiken.

Een ander probleem is dat een magnetron behoorlijk wat vermogen gebruikt, denk dan al gauw aan een paar honderd watt. Daarmee trek je de batterij van een laptop natuurlijk snel leeg. Op dit moment is de kleinste magnetron die te koop is, de Whirlpool WMC20005YB met een volume van een kleine 10 l. Dan gaat het om een ding met een grootte van een kleine 40 cm.

Is de Beanzawave alleen een reclamestunt van Heinz?

Ondertussen slaagde Heinz er wel in om een redelijk overtuigend filmpje te maken. En een Engelse krant ervan te overtuigen dat het ding ook echt bestaat. Dit zelfs meer dan 10 jaar geleden. Merkwaardig is natuurlijk waarom deze magnetron, als hij echt bestaat, nog steeds niet op de markt is. Een briljante reclamestunt, of echt een next level technisch project uit onverwachte hoek?